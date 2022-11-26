https://sputniknews.com.tr/20221126/mustafa-sarigul-dunyanin-neresinde-savas-huzursuzluk-varsa-arkasinda-abd-vardir-1063864816.html

Mustafa Sarıgül: Dünyanın neresinde savaş, huzursuzluk varsa arkasında ABD vardır

Mustafa Sarıgül: Dünyanın neresinde savaş, huzursuzluk varsa arkasında ABD vardır

TDP Genel Başkanı Sarıgül, "Umarım ki bayrağımıza, toprağımıza göz dikenler gerekli dersi alırlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de kara harekatı yapmak... 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T18:06+0300

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mustafa sarıgül

politika

abd

van

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kuruluş amacı yurtta barış ve dünyada barıştır. Zaman zaman bayrağımıza ve toprağımıza göz dikenlere karşı bayrağımızı ve toprağımızı korumak için gerekli çalışmaları yapmak durumundadır" şeklinde konuştu.Ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Sarıgül, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Van'ı ve sorunlarını çok iyi bildiğini söyledi.Van'da işsizlik sorununun yaşandığını ifade eden Sarıgül, kentin tarımda, hayvancılıkta, turizmde, sanayide, sınır ticaretinde çok iyi noktalara gelmesini istediklerini aktardı.Türkiye Değişim Partisi olarak barıştan yana olduklarını aktaran Sarıgül, şunları kaydetti:Sarıgül, daha sonra Van F Tipi Kapalı Cezaevi önüne giderek burada da af talebini yineledi.Parti olarak 9 Nisan'da genel af çağrısında bulunduklarını anımsatan Sarıgül, "Af talebimiz vicdani bir taleptir. Cezaevlerinde dünyaya gelen evlatlarımız var. Af talebimiz Türkiye'deki toplumsal barışı tekrar sağlayacak. Kardeşlik hukukunu yeni baştan tahsis edecek" diye konuştu.Sarıgül, programlarının ardından kent merkezinde esnafı ziyaret etti.

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mustafa sarıgül, abd, van