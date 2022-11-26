https://sputniknews.com.tr/20221126/msb-pence-kilit-harekati-bolgesinde-yildirim-dusmesi-sonucu-1-asker-sehit-oldu-1063867691.html
MSB: Pençe Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu
MSB: Pençe Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan P. Uzm. Çvş. Mustafa Işık’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen... 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T21:56+0300
2022-11-26T21:56+0300
2022-11-26T21:58+0300
şehit
milli savunma bakanlığı (msb)
yıldırım
türkiye
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 askerin yaşamını yitirdiğini bildirdi.MSB tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Mustafa Işık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20221126/msb-pence-kilit-harekati-bolgesinde-2-asker-sehit-oldu-3-asker-de-yaralandi-1063866716.html
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şehit, milli savunma bakanlığı (msb), yıldırım
şehit, milli savunma bakanlığı (msb), yıldırım
MSB: Pençe Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu
21:56 26.11.2022 (güncellendi: 21:58 26.11.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan P. Uzm. Çvş. Mustafa Işık’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 askerin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
MSB tarafından yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Mustafa Işık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.