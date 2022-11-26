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MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı
MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde açılan taciz ateşi sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurdu. 26.11.2022, Sputnik Türkiye
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milli savunma bakanlığı (msb)
şehit
pençe kilit operasyonu
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MSB'den yapılan açıklamada, 'Pençe-Kilit Operasyonu teröristlerce açılan taciz atışı sonucu iki askerin şehit olduğu, üç askerin ise yaralandığı' belirtildi.Yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Harekatı'nda iki askerin hayatını kaybetmesi bilgisini almasının ardından programdan ayrılarak Ankara'ya döndü.Milli Savunma Bakanı Akar'ın TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı halinde olduğu belirtildi.
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milli savunma bakanlığı (msb), şehit, pençe kilit operasyonu
milli savunma bakanlığı (msb), şehit, pençe kilit operasyonu

MSB: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı

20:16 26.11.2022 (güncellendi: 20:51 26.11.2022)
© DHATürk askeri , TSK
Türk askeri , TSK - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
© DHA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde açılan taciz ateşi sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, 'Pençe-Kilit Operasyonu teröristlerce açılan taciz atışı sonucu iki askerin şehit olduğu, üç askerin ise yaralandığı' belirtildi.
Yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:
"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da açılan şifalar dileriz."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya programına katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Harekatı'nda iki askerin hayatını kaybetmesi bilgisini almasının ardından programdan ayrılarak Ankara'ya döndü.
Milli Savunma Bakanı Akar'ın TSK komuta kademesi ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde toplantı halinde olduğu belirtildi.
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