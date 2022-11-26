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Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem
Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 23.09'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T23:30+0300
2022-11-26T23:30+0300
2022-11-26T23:34+0300
marmaris
türkiye
deprem
afad
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Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.09'da Marmaris açıklarında 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 9.06 kilometre derinlikte meydana geldiği ve en yakın yerleşim yerine 154 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.
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marmaris, deprem, afad
Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem
23:30 26.11.2022 (güncellendi: 23:34 26.11.2022) Abone ol
Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 23.09'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.09'da Marmaris açıklarında 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9.06 kilometre derinlikte meydana geldiği ve en yakın yerleşim yerine 154 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.