https://sputniknews.com.tr/20221126/marmariste-44-buyuklugunde-deprem-1063869264.html

Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem

Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 23.09'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T23:30+0300

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marmaris

türkiye

deprem

afad

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Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.09'da Marmaris açıklarında 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 9.06 kilometre derinlikte meydana geldiği ve en yakın yerleşim yerine 154 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.

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marmaris, deprem, afad