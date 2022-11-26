https://sputniknews.com.tr/20221126/kovid-19-kisitlamalarinin-gevsetilmesi-astim-krizi-riskini-artiyor-1063862119.html

Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi astım krizi riskini artıyor

Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi astım krizi riskini artıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin, astım krizi geçirme riskini iki katına çıkardığını ortaya koydu. 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T16:14+0300

2022-11-26T16:14+0300

2022-11-26T16:14+0300

koronavirüs

koronavirüs

astım

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Business Standard'ın haberine göre, İngiltere'deki Queen Mary Üniversitesinde 2 bin 312 astım hastasının verileri incelendi.Bilim insanları bu kapsamda, aylık olarak kontrol grubundan sosyal etkinlikler, maske kullanımı ve astım belirtilerine dair verileri topladı.Araştırmada, İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmeye başlamasıyla Mart 2021'de yüzde 1.7 olan astım krizi geçirme oranının, Ocak 2022'de iki kattan fazla artarak 3.7'ye çıktığı görüldü.Queen Mary Üniversitesi'nde Solunum Enfeksiyonu ve Bağışıklık Profesörü Adrian Martineau, çalışmanın Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından astım krizi görülme oranının yükseldiğini ortaya koyduğunu ifade etti.Martineau, salgın döneminde uygulanan maske ve mesafe gibi bazı tedbirlerin solunum kaynaklı bazı rahatsızlıkların ilerlemesine engel olabileceğini kaydetti.Dünya en az 300 milyon, İngiltere'de ise 5 milyondan fazla astım hasta bulunduğu belirtiliyor.Nefes darlığı ve göğüste sıkışmanın yanı sıra hırıltı ve öksürüğün astım belirtileri olduğu ifade ediliyor.

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