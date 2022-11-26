https://sputniknews.com.tr/20221126/koca-tekirdagda-bir-kisinin-yeni-mezun-doktor-gibi-davranmasiyla-ilgili-gerekli-surec-baslatildi-1063866301.html

Koca: Tekirdağ'da bir kişinin yeni mezun doktor gibi davranmasıyla ilgili gerekli süreç başlatıldı

Koca: Tekirdağ'da bir kişinin yeni mezun doktor gibi davranmasıyla ilgili gerekli süreç başlatıldı

Sağlık Bakanı Koca Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kendisini yeni mezun doktor olarak tanıtan bir kişiyle ilgili araştırmaların başlatıldığını ve bir müfettiş... 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T19:36+0300

2022-11-26T19:36+0300

2022-11-26T19:36+0300

fahrettin koca

türkiye

tekirdağ

doktor

müfettiş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867992_0:95:2945:1751_1920x0_80_0_0_c3015d805d5de9ec8c563b0a65b197f3.png

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendini yeni mezun doktor gibi göstererek bir uzmanın yanında tıbbi süreçleri izlediği belirtilen kişiyle ilgili açıklamada bulundu.Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca. "Bakanlığımız, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede bir kişinin kendini yeni mezun doktor gibi tanıtıp bir uzmanın yanında tıbbi süreçleri izlediği şeklinde özetlenen olayı araştırmak üzere, gerekli süreci başlatıp müfettiş görevlendirmiştir" ifadelerini kullandı.

türkiye

tekirdağ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fahrettin koca, tekirdağ, doktor, müfettiş