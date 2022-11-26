https://sputniknews.com.tr/20221126/koca-tekirdagda-bir-kisinin-yeni-mezun-doktor-gibi-davranmasiyla-ilgili-gerekli-surec-baslatildi-1063866301.html
Koca: Tekirdağ'da bir kişinin yeni mezun doktor gibi davranmasıyla ilgili gerekli süreç başlatıldı
Koca: Tekirdağ'da bir kişinin yeni mezun doktor gibi davranmasıyla ilgili gerekli süreç başlatıldı
Sağlık Bakanı Koca Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kendisini yeni mezun doktor olarak tanıtan bir kişiyle ilgili araştırmaların başlatıldığını ve bir müfettiş... 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T19:36+0300
2022-11-26T19:36+0300
2022-11-26T19:36+0300
fahrettin koca
türkiye
tekirdağ
doktor
müfettiş
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendini yeni mezun doktor gibi göstererek bir uzmanın yanında tıbbi süreçleri izlediği belirtilen kişiyle ilgili açıklamada bulundu.Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca. "Bakanlığımız, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede bir kişinin kendini yeni mezun doktor gibi tanıtıp bir uzmanın yanında tıbbi süreçleri izlediği şeklinde özetlenen olayı araştırmak üzere, gerekli süreci başlatıp müfettiş görevlendirmiştir" ifadelerini kullandı.
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fahrettin koca, tekirdağ, doktor, müfettiş
fahrettin koca, tekirdağ, doktor, müfettiş
Koca: Tekirdağ'da bir kişinin yeni mezun doktor gibi davranmasıyla ilgili gerekli süreç başlatıldı
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Sağlık Bakanı Koca Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kendisini yeni mezun doktor olarak tanıtan bir kişiyle ilgili araştırmaların başlatıldığını ve bir müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kendini yeni mezun doktor gibi göstererek bir uzmanın yanında tıbbi süreçleri izlediği belirtilen kişiyle ilgili açıklamada bulundu.
Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca. "Bakanlığımız, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede bir kişinin kendini yeni mezun doktor gibi tanıtıp bir uzmanın yanında tıbbi süreçleri izlediği şeklinde özetlenen olayı araştırmak üzere, gerekli süreci başlatıp müfettiş görevlendirmiştir" ifadelerini kullandı.