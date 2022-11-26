Kılıçdaroğlu: Okullarımızda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını hayata geçireceğiz
23:12 26.11.2022 (güncellendi: 23:23 26.11.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen üye katılım töreninde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP’ye farklı partilerden istifa ederek üye olan 121 kişiye temsilen 8 kişiye rozet taktı.
© CHP/ALP EREN KAYA
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İktidara gelir gelmez, bu ülkenin evlatlarına okullarımızda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını hayata geçireceğiz. Ancak şu an durum acil. Selvi Hanım ve ben düşündük taşındık. Beylikdüzü, İzmit, Çankaya gibi belediyelerimiz çocuklarımıza bir öğün sağlıklı ve yeterli yemek verecek uygulamayı hayata geçirdiler" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla birlikte sosyal medya hesabından videolu açıklama yaptı.
Videoyu Twitter üzerinden "Bir insan neden yoksul evlatlarımızın beslenme çantasını reddeder, inanın aklım almıyor! Yapacak bir şey yok, acı ve ıstıraplarının üstesinden gelme mücadelesine kendi başımıza devam edeceğiz" notuyla paylaşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
'Bir ekonomik şiddet ile karşı karşıyayız'
Selvi Hanım ve ben evimizin mutfağından sizlerle önemli bir konuda sizlerle konuşmak istedik. Ekonomi hepimizi vurdu. Çok yoksullaştık. Buna artık yoksullaşma denmez. Bir ekonomik şiddet ile karşı karşıyayız. Bunun adı olsa olsa zulüm olur. Tüm ülke, işlemediğimiz bir suçun cezasını çekiyor gibiyiz. Ekonomik terördür bu. Ancak bu yoksulluk, terörün en kötüsü, çocuk yoksulluğu.
'Bazı çocuklarımızın okula götürdüğü beslenme çantalarında kuru ekmek ve su var'
Çocukların yaşadığı yoksulluğa dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Evlatlarımızın bir kısmı yarı aç yarı tok yatağa giriyor. Öğretmenlerle konuşuyorum. Bazı çocuklarımızın okula götürdüğü beslenme çantalarında kuru ekmek ve su var. Bu ülkede çocuklarımızın bir kısmı beslenme saatinde arkadaşlarından saklanıyor, baygınlık geçiriyor" dedi.
'Bu yoksulluğun zıttı zenginlik değil, adalet'
"Anne ve babaları veresiye yazdırıp çocuklarına peynir ekmek alıyor. Bir şey yapmak zorundayız" diyen devam eden CHP lideri, "Bakın bu yoksulluğun zıttı zenginlik değil, adalet. Bu çocuklara verilmeyen adalet. Yol arkadaşlarıma söyledim, mecliste bu konuda bir destek isteyelim. Çocuklarımıza beslenme saatinde ücretsiz öğle yemeği verilmesine yönelik bir önerge verelim dedik ve verdiler" diye konuştu ve şunları ekledi:
Peki ne oldu, AK Parti ve MHP oylarıyla bu önergemiz reddedildi. Allah aşkına, aç çocuk, nasıl bir siyaset kavgası olabilir, aklım almıyor. Reddetmek için ellerini kaldırdılar. Bu milleti ne hale getirdiler. En yoksul ve en savunmasız çocuklarımıza karşı el kaldırdılar. Selvi Hanım ve ben, haftalardır bu konuyu konuşuyoruz. Çok ama çok etkilendik bu konuda."
Selvi Kılıçdaroğlu: Bir çocuğu beslemek için bu kadar karmaşık olmamalı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından konuşan Selvi Kılıçdaroğlu, "Gerçekten bu konuyu hem evde konuşuyoruz hem sokakta karşılaşıyoruz. İnsanlar, çocuklar şikayetçi. Annelerin babaların çocukların beslenme çantasına bir şey koyacak paraları yok. Ama her türlü aç gözlülüğe para var. Biz de evlat sahibiyiz. Gerçekten utanıyoruz, üzülüyoruz, içimiz acıyor. Türkiye'de yoksulluk, çok karmaşık bir konu olabilir ama bir çocuğu beslemek için bu kadar karmaşık olmamalı."" dedi.
Kılıçdaroğlu videonun devamında şu ifadeleri kullandı:
İktidara gelir gelmez, bu ülkenin evlatlarına okullarımızda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını hayata geçireceğiz. Ancak şu an durum acil. Selvi Hanım ve ben düşündük taşındık. Beylikdüzü, İzmit, Çankaya gibi belediyelerimiz çocuklarımıza bir öğün sağlıklı ve yeterli yemek verecek uygulamayı hayata geçirdiler. İhtiyaç sahibi çocuklarımız arkadaşlarında geri kalmadan beslenme çantalarına ulaşıyorlar.
Kurumlara, iş insanlarına çağrıdır. Belediyelerimize bu konuda destek verin.
Paylaşamadığımız bir şey bizim değildir. Ne diyor Barış Manço: 'Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası, topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası, bazen durur bakarım bu ibret tablosuna, kimi tatlı peşinde kimininse tuzu yok.
Gelin hep birlikte yardım edelim yavrularımıza. İktidara gelmemize 6-7 ay kaldı. Ama çocuklarımızın kaybedecek bir günü bile yok. Biz başlıyoruz.