https://sputniknews.com.tr/20221126/kilicdaroglu-okullarimizda-bir-ogun-ucretsiz-yemek-uygulamasini-hayata-gecirecegiz-1063868787.html

Kılıçdaroğlu: Okullarımızda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını hayata geçireceğiz

Kılıçdaroğlu: Okullarımızda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını hayata geçireceğiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İktidara gelir gelmez, bu ülkenin evlatlarına okullarımızda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını hayata geçireceğiz. Ancak şu an... 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T23:12+0300

2022-11-26T23:12+0300

2022-11-26T23:23+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

selvi kılıçdaroğlu

çocuk

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla birlikte sosyal medya hesabından videolu açıklama yaptı.Videoyu Twitter üzerinden "Bir insan neden yoksul evlatlarımızın beslenme çantasını reddeder, inanın aklım almıyor! Yapacak bir şey yok, acı ve ıstıraplarının üstesinden gelme mücadelesine kendi başımıza devam edeceğiz" notuyla paylaşan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:'Bir ekonomik şiddet ile karşı karşıyayız''Bazı çocuklarımızın okula götürdüğü beslenme çantalarında kuru ekmek ve su var'Çocukların yaşadığı yoksulluğa dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Evlatlarımızın bir kısmı yarı aç yarı tok yatağa giriyor. Öğretmenlerle konuşuyorum. Bazı çocuklarımızın okula götürdüğü beslenme çantalarında kuru ekmek ve su var. Bu ülkede çocuklarımızın bir kısmı beslenme saatinde arkadaşlarından saklanıyor, baygınlık geçiriyor" dedi.'Bu yoksulluğun zıttı zenginlik değil, adalet'"Anne ve babaları veresiye yazdırıp çocuklarına peynir ekmek alıyor. Bir şey yapmak zorundayız" diyen devam eden CHP lideri, "Bakın bu yoksulluğun zıttı zenginlik değil, adalet. Bu çocuklara verilmeyen adalet. Yol arkadaşlarıma söyledim, mecliste bu konuda bir destek isteyelim. Çocuklarımıza beslenme saatinde ücretsiz öğle yemeği verilmesine yönelik bir önerge verelim dedik ve verdiler" diye konuştu ve şunları ekledi:Selvi Kılıçdaroğlu: Bir çocuğu beslemek için bu kadar karmaşık olmamalıKemal Kılıçdaroğlu'nun ardından konuşan Selvi Kılıçdaroğlu, "Gerçekten bu konuyu hem evde konuşuyoruz hem sokakta karşılaşıyoruz. İnsanlar, çocuklar şikayetçi. Annelerin babaların çocukların beslenme çantasına bir şey koyacak paraları yok. Ama her türlü aç gözlülüğe para var. Biz de evlat sahibiyiz. Gerçekten utanıyoruz, üzülüyoruz, içimiz acıyor. Türkiye'de yoksulluk, çok karmaşık bir konu olabilir ama bir çocuğu beslemek için bu kadar karmaşık olmamalı."" dedi.Kılıçdaroğlu videonun devamında şu ifadeleri kullandı:

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kemal kılıçdaroğlu, selvi kılıçdaroğlu, çocuk