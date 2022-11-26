https://sputniknews.com.tr/20221126/kamerunlu-futbolcu-dunya-kupasi-macinda-rus-bayrakli-krampon-giydi-1063851030.html
Kamerunlu futbolcu, Dünya Kupası maçında Rus bayraklı krampon giydi
Kamerunlu futbolcu, Dünya Kupası maçında Rus bayraklı krampon giydi
Kamerunlu futbolcu Gael Ondua, Dünya Kupası maçına Kamerun ve Rus bayrakları bulunan bir kramponla çıktı. 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T02:33+0300
2022-11-26T02:33+0300
2022-11-26T02:35+0300
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dünya kupası
2022 dünya kupası
2018 fifa dünya kupası
gael ondua
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Kamerunlu orta saha oyuncusu Gael Ondua, Dünya Kupası karşılaşmasında üzerinde Kamerun ve Rusya bayrakları olan bir krampon giydi. Çifte Rusya vatandaşlığına sahip Ondua, daha önce yaptığı açıklamalarda birçok kez dokuz yaşından beri Rusya'da yaşadığı için Rusya'nın ikinci evi olduğunu söyledi. 'Kendimi hem Kamerunlu hem de Rus gibi hissediyorum'Ondua, Sputnik'e verdiği demeçte ise, "Organizatörlerin hiçbiri kramponlarımdaki Rus bayrağına dikkat etmedi. Bunu benden alamazlar çünkü kendimi hem Kamerunlu hem de Rus gibi hissediyorum" dedi. Futbol kariyerine Moskova takımı Lokomotiv'in gençlik takımında başlayan Ondua ayrıca CSKA Moskova, Lugansk'ın Zorya ve Anji Mahaçkale takımlarında oynadı.
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kamerun, rusya, dünya kupası, dünya kupası, 2022 dünya kupası, 2018 fifa dünya kupası, gael ondua
kamerun, rusya, dünya kupası, dünya kupası, 2022 dünya kupası, 2018 fifa dünya kupası, gael ondua
Kamerunlu futbolcu, Dünya Kupası maçında Rus bayraklı krampon giydi
02:33 26.11.2022 (güncellendi: 02:35 26.11.2022) Abone ol
Kamerunlu futbolcu Gael Ondua, Dünya Kupası maçına Kamerun ve Rus bayrakları bulunan bir kramponla çıktı.
Kamerunlu orta saha oyuncusu Gael Ondua, Dünya Kupası karşılaşmasında üzerinde Kamerun ve Rusya bayrakları olan bir krampon giydi.
Çifte Rusya vatandaşlığına sahip Ondua, daha önce yaptığı açıklamalarda birçok kez dokuz yaşından beri Rusya'da yaşadığı için Rusya'nın ikinci evi olduğunu söyledi.
'Kendimi hem Kamerunlu hem de Rus gibi hissediyorum'
Ondua, Sputnik'e verdiği demeçte ise, "Organizatörlerin hiçbiri kramponlarımdaki Rus bayrağına dikkat etmedi. Bunu benden alamazlar çünkü kendimi hem Kamerunlu hem de Rus gibi hissediyorum" dedi.
Futbol kariyerine Moskova takımı Lokomotiv'in gençlik takımında başlayan Ondua ayrıca CSKA Moskova, Lugansk'ın Zorya ve Anji Mahaçkale takımlarında oynadı.