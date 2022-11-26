https://sputniknews.com.tr/20221126/izmirde-ucuz-hali-izdihaminda-2-kadin-hastanelik-oldu-1063861904.html

İzmir'de ucuz halı izdihamında 2 kadın hastanelik oldu

İzmir'de ucuz halı izdihamında 2 kadın hastanelik oldu

İzmir'in Buca ilçesinde bir halı mağazasının büyük indirim yaptığını duyan vatandaşlar mağazaya akın etti. Yaşanan izdihamda vatandaşlar birbirini ezerken... 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T15:56+0300

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izdiham

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Olay, ilçeye bağlı Fırat Mahallesi'nde bir halı mağazasında meydana geldi. İddiaya göre mağazayı kapatacak olan iş yeri, elinde bulunan ürünleri yüzde 70 indirimle satacağını duyurdu. Mağazanın indirimini duyan vatandaşlar ise iş yerine akın etti. Mağazanın kapılarını açmasıyla birlikte ucuz halı ve battaniye almak isteyen vatandaşlar içeriye akın etti. Meydana gelen izdihamda adeta vatandaşlar birbirini ezdi. Yaşanan izdiham, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde izdihamda bazı vatandaşların yere düştükleri, içeri girebilenlerin ise ürünleri kapıştıkları görüldü. Mağaza görevlisinin "Herkesin bir tane hakkı var" diye bağırmasına aldırış etmeyen vatandaşlardan bazıları izdiham anında yere düşerek ezilme tehlikesi geçirdi.İzdihamda fenalık geçiren 2 kadının ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

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izmir, buca, halı, indirim, kampanya, izdiham