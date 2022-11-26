https://sputniknews.com.tr/20221126/gezi-parki-yakinlarinda-supheli-valiz-kontrollu-sekilde-patlatildi-1063866414.html

Gezi Parkı yakınlarında şüpheli valiz kontrollü şekilde patlatıldı

Gezi Parkı yakınlarında şüpheli valiz kontrollü şekilde patlatıldı

Beyoğlu Gezi Parkı yakınlarında bulunan şüpheli valiz çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatılan valiz... 26.11.2022, Sputnik Türkiye

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bomba

gezi parkı

türkiye

valiz

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Beyoğlu Gezi Parkı yakınlarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde akşam 18.00 sıralarında şüpheli bir valiz bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ve bomba imha uzmanı sevk edildi.Kontrollü bir şekilde patlatılan valizin içerisi boş çıkarken, polis ekipleri tedbir amacıyla çevrede bulunan çöp konteynerinde arama yaptı.

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bomba, gezi parkı, valiz