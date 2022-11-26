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https://sputniknews.com.tr/20221126/gezi-parki-yakinlarinda-supheli-valiz-kontrollu-sekilde-patlatildi-1063866414.html
Gezi Parkı yakınlarında şüpheli valiz kontrollü şekilde patlatıldı
Gezi Parkı yakınlarında şüpheli valiz kontrollü şekilde patlatıldı
Beyoğlu Gezi Parkı yakınlarında bulunan şüpheli valiz çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatılan valiz... 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T20:09+0300
2022-11-26T20:49+0300
bomba
gezi parkı
türkiye
valiz
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Beyoğlu Gezi Parkı yakınlarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde akşam 18.00 sıralarında şüpheli bir valiz bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ve bomba imha uzmanı sevk edildi.Kontrollü bir şekilde patlatılan valizin içerisi boş çıkarken, polis ekipleri tedbir amacıyla çevrede bulunan çöp konteynerinde arama yaptı.
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bomba, gezi parkı, valiz
bomba, gezi parkı, valiz

Gezi Parkı yakınlarında şüpheli valiz kontrollü şekilde patlatıldı

20:09 26.11.2022 (güncellendi: 20:49 26.11.2022)
© İHAGezi Parkı yakınlarında paniğe neden olan şüpheli valiz kontrollü şekilde patlatıldı
Gezi Parkı yakınlarında paniğe neden olan şüpheli valiz kontrollü şekilde patlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
© İHA
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Beyoğlu Gezi Parkı yakınlarında bulunan şüpheli valiz çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatılan valiz boş çıkarken, ekipler tedbir amacıyla çevredeki çöp konteynerlerini kontrol etti.
Beyoğlu Gezi Parkı yakınlarında Cumhuriyet Caddesi üzerinde akşam 18.00 sıralarında şüpheli bir valiz bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri ve bomba imha uzmanı sevk edildi.
Kontrollü bir şekilde patlatılan valizin içerisi boş çıkarken, polis ekipleri tedbir amacıyla çevrede bulunan çöp konteynerinde arama yaptı.
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