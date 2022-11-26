https://sputniknews.com.tr/20221126/fitchin-2023-tahmini-3-senaryodan-2sinde-erdogan-kazaniyor-1063865406.html

Fitch'in 2023 tahmini: 3 senaryodan 2'sinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanıyor

Fitch'in 2023 tahmini: 3 senaryodan 2'sinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanıyor

Fitch'in 2023 seçimlerine yönelik tahminlerine göre 3 senaryonun 2'sinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçiliyor. Cumhurbaşkanlığını muhalefet adayının... 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T18:36+0300

2022-11-26T18:36+0300

2022-11-26T18:38+0300

fitch

enflasyon

recep tayyip erdoğan

ekonomi

seçim

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Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, 2023 seçimlerine yönelik hazırladığı raporunu yayınladı. Raporda seçim sonuçlarına göre olası enflasyon, faiz ve dolar kuru beklentilerini de paylaşan Fitch, üç senaryo üzerinde durdu. Kurumun ilk senaryosuna göre, Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 55 ihtimalle yeniden kazanacak, parlamentoda ise çoğunluğu kaybedecek. Bu senaryoda muhalefet, hükümeti etkileyebilirse daha geleneksel ekonomik politikalara dönülebilir. Enflasyonla mücadele en önemli konu olacak, lira ise zayıf bir çizgide dengelenecek ve Erdoğan, Cumhurbaşkanı olduğu için yatırımcı güveni az olacak.Gazete Duvar'ın haberine göre ilk senaryoda enflasyonun 2023 yılında yüzde 26,1'e, 2024 yılında 17,2'ye, 2025 yılında ise 16,1'e gerilemesi öngörülüyor. Dolar kurunun 2023 yılında 23,2 lira , 2024 yılında 24,6 lira, 2025 yılında ise 24,5 lira seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Para politikası faizinin ise 2023 yılında yüzde 15,5, 2024 yılında yüzde 21, 2025 yılında ise yüzde 17,5 olması bekleniyor.Kurumun üzerinde durduğu ikinci senaryoya göre Erdoğan, Cumhurbaşkanı olurken Cumhur İttifakı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) çoğunluğunu koruyor. Bu senaryonun "politik istikrar" anlamına gelse bile Türkiye ekonomisi için en "olumsuz" senaryo olacağını vurgulayan Fitch'e göre, böyle bir durumda seçimlerde hile olduğu şüphesiyle protestolar başlayacak ve ilk yıllar hükümete güvensizlikle geçecek. Hükümet 2020 öncesi faiz politikalarına ve ekonomilerine kısa bir dönüş yaparak ekonomiyi rahatlatmayı ve liraya güveni artırmayı planlayacak ama sonra yine faiz düşürme politikalarına dönecek; liranın değeri düşecek ve enflasyon artacak.Fitch, bu durumda enflasyonun 2023 yılında yüzde 32'ye, 2024 yılında 25,7'ye, 2025 yılında ise 22,4'e düşeceğini öngörüyor. Dolar kurunun ise, 2023 yılında 28 lira, 2024 yılında 39,9 lira, 2025 yılında 39,7 lirayı bulacağı tahmin ediliyor. Yine bu durumda para politikası faizinin de 2023 yılında yüzde 9,3, 2024 yılında yüzde 9,5, 2025 yılında ise yüzde 12 olarak belirlenmesi bekleniyor.Fitch'in üçüncü senaryosunda ise yüzde 22,5 olasılıkla muhalefet hem cumhurbaşkanlığını hem parlamento çoğunluğunu kazanıyor. Bu ihtimalde yeni hükümet geleneksel faiz politikalarına ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığına odaklanacak. Başta parasal sıkıntılardan kısa süreli bir gerileme olsa da ekonomi güçlü bir büyüme açısına sahip olacak, doların değeri artacak ama kriz öncesi dönemine geri dönemeyecek.Bu senaryoda enflasyon 2023 yılında yüzde 23,1'e, 2024 yılında 12,2'ye, 2025 yılında ise tek hanelere inerek 9,3'e kadar düşecek. Dolar kuru 2023'te 24,2 lira, 2024'te 22,5 lira, 2025'te 18,2 lira seviyesinde olacak. Politika faizinin ise 2023'te yüzde 19,6, 2024'te yüzde 27,3, 2025'te yüzde 20 olması tahmin ediliyor.

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fitch, enflasyon, recep tayyip erdoğan, seçim