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FIFA, Sırbistan Futbol Federasyonu'na disiplin soruşturması başlattı
FIFA, Sırbistan Futbol Federasyonu'na disiplin soruşturması başlattı
Uluslararası Futbol Federasyonu Birliği (FIFA), Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile karşılaşan Sırbistan'ın, soyunma odasında... 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T23:21+0300
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FIFA Dünya Kupası'nda rakibi Brezilya ile karşılaşan Sırbistan takımının soyunma odasında, "Teslim olmak yok" yazılı, "Kosova haritasına resmedilmiş Sırbistan bayrağı" bölgede tepkiyle karşılandı.Kosova Futbol Federasyonu, konuyla ilgili şikayette bulunduklarını ve FIFA'nın olayla ilgili Sırbistan Futbol Federasyonu'na "disiplin soruşturması" başlattığını duyurdu.Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hajrulla Ceku, eylemi, "Dünya Kupası'nı nefret dolu, yabancı düşmanı ve soykırım mesajları yaymak için kullanıyorlar" şeklinde değerlendirdi.​​​​​​​Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221125/brezilya-sirbistani-2-golle-gecti--1063818490.html
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sırbistan, fifa, katar
sırbistan, fifa, katar

FIFA, Sırbistan Futbol Federasyonu'na disiplin soruşturması başlattı

23:21 26.11.2022
© AAFIFA, futbol topu
FIFA, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
© AA
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Uluslararası Futbol Federasyonu Birliği (FIFA), Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile karşılaşan Sırbistan'ın, soyunma odasında, Kosova'yı "Sırbistan'ın parçasıymış gibi gösteren" flama dolayısıyla Sırbistan Futbol Federasyonu'na disiplin soruşturması başlattı.
FIFA Dünya Kupası'nda rakibi Brezilya ile karşılaşan Sırbistan takımının soyunma odasında, "Teslim olmak yok" yazılı, "Kosova haritasına resmedilmiş Sırbistan bayrağı" bölgede tepkiyle karşılandı.
Kosova Futbol Federasyonu, konuyla ilgili şikayette bulunduklarını ve FIFA'nın olayla ilgili Sırbistan Futbol Federasyonu'na "disiplin soruşturması" başlattığını duyurdu.
Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hajrulla Ceku, eylemi, "Dünya Kupası'nı nefret dolu, yabancı düşmanı ve soykırım mesajları yaymak için kullanıyorlar" şeklinde değerlendirdi.​​​​​​​
Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya, G Grubu'ndaki ilk maçında Sırbistan'ı 2-0 mağlup etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
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