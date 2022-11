https://sputniknews.com.tr/20221126/duzcede-egitim-ogretime-1-hafta-ara-verildi-1063863839.html

Bakan Özer açıkladı: Düzce'de eğitim öğretime 1 hafta ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Önümüzdeki hafta Düzce'de tüm okullarımızı bir hafta tatil ediyoruz. Dolayısıyla Düzce'de okullarımız eğitim öğretime 5 Aralık... 26.11.2022

Milli Eğitim Bakanı Özer, Düzce'de meydana gelen deprem nedeniyle kentte tüm okulları 1 hafta tatil ettiklerini belirterek, "Sadece Düzce'de değil, deprem kuşağındaki tüm illerimizde güçlendirme çalışmalarını inşallah bu yılın sonuna kadar tamamlayacağız" dedi.Bakan Özer, Düzce Valiliği'ndeki Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarla ilgili deprem sonrası yapılan çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini belirtti.Vatandaşlara "geçmiş olsun", yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Özer, "Tabii en büyük sevincimiz, Düzce, Bolu, Sakarya'da hiçbir can kaybının olmaması. Olay vuku bulduktan sonra valiliklerimiz, İçişleri Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, AFAD Başkanlığımız tüm süreci anbean yerinde izleyerek gerekli önlemleri aldılar." diye konuştu.Bakan Özer, Düzce'nin, 12 Kasım 1999'daki depremden sonra Bakanlığın sürekli gündeminde olan, güçlendirme veya yıkım yapılması gereken okulların yıkılıp yerlerine yenilerinin inşa edilmesi konusunda destek verilen illerin başında geldiğini söyledi.'Okullarımızla ilgili güçlendirme çalışmalarını çok büyük destekle yürütüyoruz'"Kentteki okulların yüzde 63'ünün 1999 sonrası yapıldığına, dolayısıyla sağlam yapılar olduğuna dikkati çeken Özer, şunları kaydetti:Özer, "Sadece Düzce'de değil, deprem kuşağındaki tüm illerimizde güçlendirme çalışmalarını inşallah bu yılın sonuna kadar tamamlayacağız. Bununla ilgili hiçbir kaynağımızda eksikliğimiz yok. Tüm illerimize gerekli destekleri sağlıyoruz. Buradaki okullarımızın hasar tespitleri ve güçlendirme veya okulların taşınmasıyla kararları biliyorsunuz sadece Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü olarak karar vermiyoruz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın bürokratik ve teknik ekibiyle süreç tamamlanıyor" bilgisini paylaştı.Cumayeri Ortaokulu, Hamidiye Şehit Özgür Işık İlkokulu, Turgut Özal Anadolu Lisesi, Arsal Anadolu Lisesi ile Çakırlar İlk ve Ortaokulundaki öğrencileri aynı okulda eğitim öğretime almayacaklarını belirten Bakan Özer, bu 5 okulun öğrencilerini en yakın okullara taşıyacaklarını bildirdi.'Düzce'de okullarımız eğitim öğretime 5 Aralık'ta başlayacak'Bakan Özer, destek mekanizması oluşturduklarını, bu okuldaki öğrencileri yeni okullarına ücretsiz olarak taşıyacaklarını belirterek, şunları söyledi:Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu süreçlerin suhuletle devam etmesiyle ilgili her türlü desteği vermeye devam edeceklerini aktaran Özer, bütün bakanlıklara ve kurumlara çalışmaları için teşekkür etti.Özer, bütün kurumların devletin gücünü sahada hissettirdiğini, vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız, onların en güvenli ortamlarda eğitime devam etmesi için bakanlık olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

