https://sputniknews.com.tr/20221126/duzcede-181-yapinin-agir-hasarli-cikti-bakan-kurum-hepsini-yikacagiz-dedi-1063855872.html

Düzce'de 181 yapının ağır hasarlı çıktı: Bakan Kurum 'Hepsini yıkacağız' dedi

Düzce'de 181 yapının ağır hasarlı çıktı: Bakan Kurum 'Hepsini yıkacağız' dedi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 181 yapıda ağır hasar oluştuğunu... 26.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

çevre ve şehircilik bakanlığı

düzce

murat kurum

deprem

bina

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Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce'de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

türkiye

düzce

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çevre ve şehircilik bakanlığı, düzce, murat kurum, deprem, bina