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https://sputniknews.com.tr/20221126/duzcede-181-yapinin-agir-hasarli-cikti-bakan-kurum-hepsini-yikacagiz-dedi-1063855872.html
Düzce'de 181 yapının ağır hasarlı çıktı: Bakan Kurum 'Hepsini yıkacağız' dedi
Düzce'de 181 yapının ağır hasarlı çıktı: Bakan Kurum 'Hepsini yıkacağız' dedi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 181 yapıda ağır hasar oluştuğunu... 26.11.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
çevre ve şehircilik bakanlığı
düzce
murat kurum
deprem
bina
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Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce'de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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çevre ve şehircilik bakanlığı, düzce, murat kurum, deprem, bina
çevre ve şehircilik bakanlığı, düzce, murat kurum, deprem, bina

Düzce'de 181 yapının ağır hasarlı çıktı: Bakan Kurum 'Hepsini yıkacağız' dedi

11:26 26.11.2022 (güncellendi: 11:28 26.11.2022)
© İHA / ENES BEKTAŞ - ORKUN KAYA - SELÇUK AKYOL-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
© İHA / ENES BEKTAŞ - ORKUN KAYA - SELÇUK AKYOL-
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından 181 yapıda ağır hasar oluştuğunu bildirdi.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce'de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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