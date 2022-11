https://sputniknews.com.tr/20221126/cumhurbaskani-erdogan-turkiyenin-bir-numarali-partisi-olduk-1063864776.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizde tek haneye indik, merak etmeyin enflasyon da inecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizde tek haneye indik, merak etmeyin enflasyon da inecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye ilişkin mesajlar vererek, "Faizde tek haneliye indik. Bundan sonra böyle devam edecek. Merak etmeyin enflasyon da... 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T18:17+0300

2022-11-26T18:17+0300

2022-11-26T19:00+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

konya

enflasyon

milli muharip uçak (mmu)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/17/1063751259_0:58:1200:733_1920x0_80_0_0_47185982bafafd55d8f04ee72e92d66c.jpg

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya’da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli insansız savaş uçağı Kızılelma'da 2023'ün sonuna doğru seri üretime geçilmiş olacağını bildirdi.Ekonomiye yönelik mesajlar da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faizde tek haneliye indik mi? İndik. Bundan sonra böyle devam edecek. Merak etmeyin enflasyon da inecek. Bizim için önce faizdi faizi tek haneye indirdik. Buradan yatırımcılara sesleniyorum gelin başta kamu bankaları olmak üzere size yatırım kredisi vermede kamu bankaları var. Yatırım kredisi ile hedefimiz yatırım istihdam üretim ihracat cari fazla yoluyla büyüme. Ekonomide aldığımız tedbirlerle, attığımız adımlarla, seçim tarihine kadar olumsuzlukların çok önemli bölümünü ortadan kaldırmış olacağız" şeklinde konuştu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:Ekim ayı sonunda Konya'da Dünya Karate Şampiyonası düzenlendi. Genç karatecilerimizin 12 madalya kazanarak göğsümüzü kabarttığı bu etkinlik de son derece başarılı geçti. Tüm Konyalı kardeşlerimi, misafirperverlikleri ve başarılı ev sahiplikleri dolayısıyla yürekten tebrik ediyorum. Modern spor altyapısı ve tecrübeyle Konya'nın uluslararası spor organizasyonlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olacağına inanıyorum. Bizler de bu konuda Konya'ya desteklerimizi sürdüreceğimize inanıyoruz.Konya'nın siyasi mücadele tarihimizde özel bir yeri var. Türkiye'nin en zorlu, sancılı yıllarında Konya yerli ve milli duruşuyla, cesareti ve dirayetiyle daima kendinden söz etmiştir. 12 Eylül'den 28 Şubat'ın karanlık günlerine kadar tavrınızı milli iradeden yana koydunuz. Merhum Erbakan hocamıza sahip çıkan Konya, AK Parti'nin de en büyük kalesi olmuştur. Her ne kadar Erbakan Hocamızdan sonra kurmuş olduğu partinin varisleri aynı istikamette yürümemişse de biz AK Partimizde yeni bir dönemi başlattık ve Türkiye'nin bir numaralı partisi olduk.Şu anda da 1 numaralı Türkiye'nin en güçlü partisi olarak ve ayrıca Cumhur İttifakı olarak bu gücümüzü ülkemizin geneline yaymak suretiyle yolumuza devam ediyoruz. Girdiğimiz seçimlerin tamamında Konyalı kardeşlerimizin desteğine mazhar olduk. Bize gönül veren, destek veren tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Biz birbirimizi Allah'ın rızasını kazanmak için seviyoruz. Bu sevdamızı icraatlarımızla, eserlerimizle ortaya koyuyoruz. Birileri gibi lafta bırakmıyoruz.Kamu yatırımlarından Konya'mız hak ettiği payı alıyor zaten. Şehrimize toplam yatırımımız ne kadar biliyor musunuz? 80 milyar liralık yatırımı Konya'mıza yaptık. Eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, ulaştırma, tarım, sanayi, gençlik ve spora her alanda şehrimizi tarihinin en büyük yatırım hamlesiyle tanıştırdık. Konyamız gelişsin, büyüsün. Benim Konyalı vatandaşlarım birinci sınıf hizmetlere kavuşsun diye samimiyetle garanti gösterdik. Konya AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetinin sembol şehirlerinden biri haline gelmiştir.'Üç şehidimiz var ancak onların kanı yerde kalmayacak'Konya gönül belediyeciliğin ete kemiğe büründüğü şehirlerimiz arasındadır. Konya Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz örnek oldu. Konya belediyecilikte örnek bir model ortaya koymuştur. Bizim ölenlerimiz Allah, vatan yolunda şehadete yürümüşlerdir. Yine bugün 3 şehidimiz var. Ama onların kanları yerde evelallah kalmayacak! Tüm İslam dünyasını buna dahil ediyorum, askerine Mehmet adını veren başka hiçbir ülke yoktur. Sevgililer sevgilisi peygamberimizin adından geliyor. Muhammed, Mehemet, sonunda Mehmet. Daha sevimli olsun diye adını ne yapmışız; Mehmetçik. Buralara kolay kolay gelinmedi, gelinmez. Onun için de bizim Mehmetçiklerimizi hiçbir zaman bu din düşmanları, bu kafir zümresi bitiremez. Bunu bilerek, buna inanarak bu yolda yürüyoruz. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Rabbim bizlere de bu şahadeti nasip etsin.AK Partili belediyeler başkalarıyla değil; her alanda kendileriyle yarışmaktadır. Konya yapılan her yatırıma ziyadesiyle karşılık veren katma değere dönüştüren bir şehirdir. Bugün bu gerçeğe Mevlana Meydanı'nda bir kez daha şahitlik ettik. Hamdolsun 100 bine yakın Konyalı orayı doldurdu. O meydan neydi, şimdi ne oldu? Ben bu konuda özellikle Çevre Şehircilik Bakanıma, biraz da Konyalı olmaktan ötürü buraya da torpil geçiyor, onu da söyleyeyim. Çok kısa zamanda Mevlana Meydanı bambaşka güzelliğe kavuştu. Büyükşehir belediyemizle elele vermek suretiyle bu adımların atılması Konya'nın kendisine yakışan o güzelliği de hamdolsun o meydan kavuştu. Daha güzel olacak.Konya'nın 15 milletvekili var. 10 tanesi bizde. Yeter mi? Peki ne yeter? Buna hazır mıyız? Buna yürüyecek miyiz? Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları yürüyecek mi? Biiznillah 15'te 15 demeye kararlı mıyız? Konyalı bu sözü verdiyse tutar. Bugün meydanı hınçahınç dolduran Konyalı kardeşlerimizle kucaklaşmanın yanında yeni eser ve hizmetlerin de resmi açılışını gerçekleştirdik. Toplam yatırım bedeli 18 milyar 466 milyon lira olan eserler. Bundan sonra 80 vilayetimizle birlikte Konya için de çalışmaya devam edeceğiz.Biz birileri gibi musluğun anahtarını değiştirenlerden değiliz. Yatırımları evelallah altyapı, üstyapısıyla birlikte yaparız. Bunlar sadece günü kurtarmanın, savuşturmanın peşinde, biz asla! Attığımız adımlar, hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye Yüzyılı'nı gerçeğe dönüştürmenin derdindeyiz. Evlatlarımıza daha huzurlu, müreffeh, daha güçlü bir Türkiye bırakma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Enflasyon mesajıBiliyorsunuz, bay Kemal yıllarca bizim şehir hastanelerimizi eleştirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nu batıran sensin. Bay Kemal'in kötülediği tesisler koronavirüs salgını ile mücadelemizde kritik roller üstlendi. Aynı basiretsizliği Rusya-Ukrayna krizinde yaşadık. Bay Kemal ve yoldaşları bizi Batı'ya sırtımızı dönmekle, hata yapmakla suçladılar. Sonuçta Türkiye her iki komşusunu da gözeten, krizden çok az etkilendi, hem de tüm dünyanın takdirini kazandı.Bizim için öncelik faizdi tek haneye indirdik. Enflasyon da düşecek.Faizde tek haneliye indik mi? İndik. Bundan sonra böyle devam edecek. Merak etmeyin enflasyon da inecek. Bizim için önce faizdi faizi tek haneye indirdik. Buradan yatırımcılara sesleniyorum gelin başta kamu bankaları olmak üzere size yatırım kredisi vermede kamu bankaları var. Yatırım kredisi ile hedefimiz yatırım istihdam üretim ihracat cari fazla yoluyla büyüme. Ekonomide aldığımız tedbirlerle, attığımız adımlarla, seçim tarihine kadar olumsuzlukların çok önemli bölümünü ortadan kaldırmış olacağız.Kanal İstanbul açıklaması18 Mart Çanakkale Köprüsü nasıl olduysa Kanal İstanbul da öyle olacak."

konya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, ak parti, konya, enflasyon, milli muharip uçak (mmu)