https://sputniknews.com.tr/20221126/cumhurbaskani-erdogan-harekatlarla-ulkemizi-her-karisiyla-guvenli-hale-getirmekte-kararliyiz-1063860644.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konya'daki sorumlular tutuklandı, tekrarı olmasın diye tedbir aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konya'daki sorumlular tutuklandı, tekrarı olmasın diye tedbir aldık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınır ötesi operasyonların devam edeceğini belirterek, "Bu harekatlarla ülkemizi, sınırları ötesinden başlayarak güvenli... 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T15:13+0300
2022-11-26T15:13+0300
2022-11-26T16:05+0300
politika
recep tayyip erdoğan
operasyon
pençe-kaplan operasyonu
konya
hayvanlara işkence
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Mevlana Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Konya'da belediyeye ait hayvan barınağındaki görüntülere karşısında derinden üzüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı, "Belediye hayvan barınağında iki vicdansızın sebep olduğu görüntü bizi de üzdü. Gereken tedbirler alındı, konunun yakından takipçisi olacağız. Dünyamızdaki tüm canlı ve cansız varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın emanetidir. Asla zulmetmeyeceğiz kötü davranmayacağız." diye konuştu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Sözlerimin hemen başında Pençe Kilit'te şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum.Harekatlarla adım adım ülkemizi her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız.Rabbimiz güvenlik güçlerimize güç versin, kuvvet versin, daima muzaffer eylesin. 3.5 ay sonra Konya'da bulunmaktan mutluluk duyuyorum.Yılbaşında Konya-Karaman hızlı tren açılışında trenle Karaman'a devam ettiğim için hasret giderememiştik. Bugün açılışlarımız ile, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımız ile, gençlerle buluşmamızla dolu dolu bir Konya programı gerçekleştireceğiz.ASELSAN'a övgüASELSAN öncülüğünde 470 milyon liralık yatırımla kurduğumuz silah fabrikasının açılışını bugün yapıyoruz. Uzaktan kumandalı silahlar başta olmak üzere, her türlü çaptaki silah üretimi ile ülkemizin savunma sanayiine üstün özellikler kazandıran bir tesis açıyoruz.İç Anadolu ile Akdeniz arasında yeni bir ticaret ve turizm kanalını daha kazandırıyoruz. Yüksek hızlı tren garı ile, çeşitli kavşak ve restorasyon projelerini de bugün buradan hizmete açıyoruz.Konya'da barınakta köpeklere eziyetBelediye hayvan barınağında iki vicdansızın sebep olduğu görüntü bizi de üzdü. Gereken tedbirler alındı, konunun yakından takipçisi olacağız. Dünyamızdaki tüm canlı ve cansız varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın emanetidir. Asla zulmetmeyeceğiz kötü davranmayacağız."
konya
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recep tayyip erdoğan, operasyon, pençe-kaplan operasyonu, konya, hayvanlara işkence
recep tayyip erdoğan, operasyon, pençe-kaplan operasyonu, konya, hayvanlara işkence
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konya'daki sorumlular tutuklandı, tekrarı olmasın diye tedbir aldık
15:13 26.11.2022 (güncellendi: 16:05 26.11.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınır ötesi operasyonların devam edeceğini belirterek, "Bu harekatlarla ülkemizi, sınırları ötesinden başlayarak güvenli hale getirmekte kararlıyız" dedi. Konya'da hayvan barınağında bir köpeğin öldürülmesine de tepki gösteren Erdoğan, ''Sorumlular tutuklandı, tekrarı olmasın diye tedbir aldık'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Mevlana Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.
Konya'da belediyeye ait hayvan barınağındaki görüntülere karşısında derinden üzüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı, "Belediye hayvan barınağında iki vicdansızın sebep olduğu görüntü bizi de üzdü. Gereken tedbirler alındı, konunun yakından takipçisi olacağız. Dünyamızdaki tüm canlı ve cansız varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın emanetidir. Asla zulmetmeyeceğiz kötü davranmayacağız." diye konuştu.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Sözlerimin hemen başında Pençe Kilit'te şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Harekatlarla adım adım ülkemizi her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız.
Rabbimiz güvenlik güçlerimize güç versin, kuvvet versin, daima muzaffer eylesin. 3.5 ay sonra Konya'da bulunmaktan mutluluk duyuyorum.
Yılbaşında Konya-Karaman hızlı tren açılışında trenle Karaman'a devam ettiğim için hasret giderememiştik. Bugün açılışlarımız ile, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımız ile, gençlerle buluşmamızla dolu dolu bir Konya programı gerçekleştireceğiz.
ASELSAN'a övgü
ASELSAN öncülüğünde 470 milyon liralık yatırımla kurduğumuz silah fabrikasının açılışını bugün yapıyoruz. Uzaktan kumandalı silahlar başta olmak üzere, her türlü çaptaki silah üretimi ile ülkemizin savunma sanayiine üstün özellikler kazandıran bir tesis açıyoruz.
İç Anadolu ile Akdeniz arasında yeni bir ticaret ve turizm kanalını daha kazandırıyoruz. Yüksek hızlı tren garı ile, çeşitli kavşak ve restorasyon projelerini de bugün buradan hizmete açıyoruz.
Konya'da barınakta köpeklere eziyet
Belediye hayvan barınağında iki vicdansızın sebep olduğu görüntü bizi de üzdü. Gereken tedbirler alındı, konunun yakından takipçisi olacağız. Dünyamızdaki tüm canlı ve cansız varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın emanetidir. Asla zulmetmeyeceğiz kötü davranmayacağız."