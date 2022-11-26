https://sputniknews.com.tr/20221126/cumhurbaskani-erdogan-harekatlarla-ulkemizi-her-karisiyla-guvenli-hale-getirmekte-kararliyiz-1063860644.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konya'daki sorumlular tutuklandı, tekrarı olmasın diye tedbir aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konya'daki sorumlular tutuklandı, tekrarı olmasın diye tedbir aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınır ötesi operasyonların devam edeceğini belirterek, "Bu harekatlarla ülkemizi, sınırları ötesinden başlayarak güvenli... 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T15:13+0300

2022-11-26T15:13+0300

2022-11-26T16:05+0300

politika

recep tayyip erdoğan

operasyon

pençe-kaplan operasyonu

konya

hayvanlara işkence

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/18/1063799000_0:30:1200:705_1920x0_80_0_0_da117b17f4570b8216df9f7006fc0f3c.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Mevlana Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Konya'da belediyeye ait hayvan barınağındaki görüntülere karşısında derinden üzüldüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı, "Belediye hayvan barınağında iki vicdansızın sebep olduğu görüntü bizi de üzdü. Gereken tedbirler alındı, konunun yakından takipçisi olacağız. Dünyamızdaki tüm canlı ve cansız varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın emanetidir. Asla zulmetmeyeceğiz kötü davranmayacağız." diye konuştu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Sözlerimin hemen başında Pençe Kilit'te şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum.Harekatlarla adım adım ülkemizi her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız.Rabbimiz güvenlik güçlerimize güç versin, kuvvet versin, daima muzaffer eylesin. 3.5 ay sonra Konya'da bulunmaktan mutluluk duyuyorum.Yılbaşında Konya-Karaman hızlı tren açılışında trenle Karaman'a devam ettiğim için hasret giderememiştik. Bugün açılışlarımız ile, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımız ile, gençlerle buluşmamızla dolu dolu bir Konya programı gerçekleştireceğiz.ASELSAN'a övgüASELSAN öncülüğünde 470 milyon liralık yatırımla kurduğumuz silah fabrikasının açılışını bugün yapıyoruz. Uzaktan kumandalı silahlar başta olmak üzere, her türlü çaptaki silah üretimi ile ülkemizin savunma sanayiine üstün özellikler kazandıran bir tesis açıyoruz.İç Anadolu ile Akdeniz arasında yeni bir ticaret ve turizm kanalını daha kazandırıyoruz. Yüksek hızlı tren garı ile, çeşitli kavşak ve restorasyon projelerini de bugün buradan hizmete açıyoruz.Konya'da barınakta köpeklere eziyetBelediye hayvan barınağında iki vicdansızın sebep olduğu görüntü bizi de üzdü. Gereken tedbirler alındı, konunun yakından takipçisi olacağız. Dünyamızdaki tüm canlı ve cansız varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın emanetidir. Asla zulmetmeyeceğiz kötü davranmayacağız."

konya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, operasyon, pençe-kaplan operasyonu, konya, hayvanlara işkence