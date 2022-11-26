https://sputniknews.com.tr/20221126/cemevleriyle-ilgili-duzenlemeler-resmi-gazetede-yayimlandi-1063853328.html

Cemevleriyle ilgili düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı

Cemevleriyle ilgili düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı

Cemevlerinin su ve elektrik giderlerinin devlet tarafından karşılanmasının da arasında olduğu yasa Resmi Gazete'de yayımlandı. 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T04:41+0300

2022-11-26T04:41+0300

2022-11-26T04:42+0300

türkiye

cemevi

düzenleme

resmi gazete

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Cemevleriyle ilgili düzenlemelerinde yer aldığı torba kanun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.Gazete Duvar'ın haberine göre kanunla cemevleri yapımı kaymakam ve vali izni şartına bağlandı.Belediyeler ve il özel idarelerine, gerektiğinde cemevi inşa etme, cemevlerinin bakım ve onarımı için malzeme sağlama ile onarımlarını yapma yetkileri verildi.Ayrıca cemevlerinin elektrik ve su giderleri de devlet tarafından karşılanacak.Resmi Gazete'de yayınlanan cemevleriyle ilgili yasal düzenlemeler şu şekilde: MADDE 8- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.“EK MADDE 10- İmar planlarının tanziminde, planlanan beldenin ve bölgenin şartları ile müstakbel ihtiyaçları göz önünde tutularak lüzumlu cemevi yerleri ayrılır.İl ve ilçelerde mülkî idare amirinin izni alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak şartıyla cemevleri yapılabilir.Cemevi yeri, imar mevzuatına aykırı olarak başka maksatlara tahsis edilemez.”MADDE 14- 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasına (aa) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent ve üçüncü fıkrasına (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.“bb) Gerektiğinde cemevleri için bina ve tesisler yapmak, bu bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.”“g) Cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapmak.”MADDE 15- 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“İl özel idaresi; il sınırları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihî doku ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânlar ile cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir.”MADDE 16- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “inşa edebilir” ibaresinden sonra gelmek üzere “; cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını yapabilir” ibaresi eklenmiştir.MADDE 17- 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin altıncı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ve hastanelere” ibaresi “, hastanelere ve cemevlerine” şeklinde değiştirilmiştir.MADDE 22- 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.“EK MADDE 6- (1) Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.”

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