https://sputniknews.com.tr/20221126/cayi-gec-getirdi-diye-silahli-saldiriya-ugradi-1063863177.html

Çayı geç getirdi diye silahlı saldırıya uğradı

Çayı geç getirdi diye silahlı saldırıya uğradı

Bursa'da çay ocağı sahibi İsmail Güder (51), çayı geç getirdiği için tartıştığı müşterisinin gönderdiği, 'yeğenim' dediği kişi tarafından tabancayla vurularak... 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T16:42+0300

2022-11-26T16:42+0300

2022-11-26T16:42+0300

türkiye

bursa

çaycı

silah

silahlı saldırı

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Bursa'daki olay, saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Tarihi Hanlar Bölgesi'ndeki 'Düğün Çarşısı'nda meydana geldi.İddiaya göre, çay ocağı sahibi İsmail Güder ile ismi öğrenilemeyen müşterisi arasında çayı geç getirdiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çevredekiler, araya girdi.Müşteri, çay ocağından ayrılırken, "Yeğenimi göndereceğim" dedi. Daha sonra çay ocağına gelen kimliği belirsiz kişi, İsmail Güder'e tabancayla ateş etti. Güder kasığından vurularak yaralandı, şüpheli ise kaçtı. Güder, ihbarla gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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Sputnik Türkiye

bursa, çaycı, silah, silahlı saldırı