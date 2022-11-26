https://sputniknews.com.tr/20221126/besiktasta-sokaktan-gecen-gencleri-durdurup-para-istediler-vermeyince-bicakladilar-1063858292.html

Beşiktaş'ta sokaktan geçen gençleri durdurup para istediler, vermeyince bıçakladılar

Beşiktaş'ta sokaktan geçen gençleri durdurup para istediler, vermeyince bıçakladılar

İstanbul'da, sokaktan geçenleri durdurup para isteyen bir grup, para vermeyen biri kadın 4 kişiyi darp edip, bıçakladı. Çocuk yaştaki kızlı erkekli grubun... 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T13:29+0300

2022-11-26T13:29+0300

2022-11-26T13:29+0300

yaşam

istanbul

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İstanbul'da, Beşiktaş Çarşı Mumcu Bakkal Sokağı'nda 2 Kasım Çarşamba saat 01.30 sıralarında, iddiaya göre, eğlenceden çıkan biri kadın 4 kişi, evlerine gitmek için sokakta yürürken, önlerini kesen çocuk yaştaki kızlı erkekli bir grup, kendilerinden para istedi. Önlerini kestikleri kişilerin para vermeyeceklerini söylemeleri üzerine aralarında tartışma çıktı.DHA'da yer alan habere göre sokak ortasındaki tartışma sürerken, para isteyen gruptakiler aniden diğer gruba saldırdı. Ne olduğunu anlamadan saldırıya uğrayan kadın ile 3 erkek yere düşerken, çocuk yaştaki kızlı erkekli grup, tekme ve tokatlarla vurmaya başladı.Defalarca bıçakladılarSaldırıya uğrayan kişiler can havliyle kaçmaya çalışırken, saldıran gruptakilerden bazıları bellerinden bıçak çıkararak, defalarca sapladılar.Yaralılar hastaneye kaldırıldıYollarını kesen kişilere para vermek istemedikleri için saldırıya uğrayan kadın ile 3 erkek vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırgan grup yaya olarak kaçtı. Esnafın haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Eğlence mekanlarındaki müşterileri de sık sık rahatsız ettikleri belirtilen, esnafın şikayetlerine rağmen haklarında işlem yapılmadığı öğrenilen çocuk yaştaki grubun para istedikleri kişilere sokak ortasında saldırıp, bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.Görüntülerde, saldırgan grubun, kendilerine para vermeyen kadın ve erkekleri yerlerde sürükleyerek darp etmesi görülüyor. Erkeklerden biri kalkmaya çalışırken, biri motosiklet kaskı fırlatıyor. Araya girmeye çalışan kadın ise gruptaki kızların saldırısına uğruyor.Bu esnada saldırgan gruptakilerden biri bir erkeği saçından tutarak hareket etmesini engellerken, diğerleri bıçakla saldırıyor.

istanbul

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