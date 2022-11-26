https://sputniknews.com.tr/20221126/belarus-disisleri-bakani-makey-hayatini-kaybetti-1063863630.html

Belarus Dışişleri Bakanı Makey hayatını kaybetti

Belarus Dışişleri Bakanı Makey hayatını kaybetti

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey’in 64 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T17:06+0300

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dünya

belarus

vladimir makei

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Belarus haber ajansı Belta’nın aktardığı üzere Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey hayatını kaybetti.Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz’a atıfla verilen haberde, “Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.Makey’in önümüzdeki pazartesi günü için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile planlanmış görüşmesi vardı.Zaharova: Belarus Dışişleri Bakanı Makey’in ölüm haberi ile sarsıldıkRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda bakanlık camiasının Makey’in ölüm haberi ile sarsıldığını yazdı:“Belarus Dışişleri Bakanı Makey’in ölüm haberi ile sarsıldık. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi taziyesi en kısa zamanda yayınlanacak.”

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