https://sputniknews.com.tr/20221126/bakan-kirisci-yanan-yerlerin-imara-actigini-kasti-soylemek-ihanettir-1063850672.html

Bakan Kirişci: Yanan yerlerin imara açtığını kasti söylemek ihanettir

Bakan Kirişci: Yanan yerlerin imara açtığını kasti söylemek ihanettir

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Bir taraftan bunun sıklıkla dedikodusu yapılıyor; ‘Yanan yerler bir şekilde imara açılıyor veya birilerine peşkeş... 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T02:02+0300

2022-11-26T02:02+0300

2022-11-26T02:05+0300

türkiye

vahit kirişci

orman genel müdürlüğü

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) yerleşkesinde düzenlenen '172 İş Makinesi ve Su İkmal Aracı Dağıtım Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Kirişci, 172 makinenin OGM’nin makine parkına katılımıyla OGM’ye önemli bir güç katacağını söyledi.Ormanların korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Kirişci, kasım ayı sonunda yangınlar ve ormanla ilgili yapılan yeni bir çalışmanın kamuoyuna duyurulacağını açıkladı.'Müdahale süresini 40 dakikadan artık 11 dakikalara indirmiş olduk'Yangınla mücadele konusunda başarıda kesin etkinin kara gücü olduğunu vurgulayan Kirişci, şunları kaydetti:'Yanan yerlerin imara açtığını kasti söylemek ihanettir'Bakan Kirişci, orman yangınlarında yanan bölgelerin imara açıldığı veya birilerine satıldığı iddialarına şu sözlerle tepki gösterdi:Sadece Türkiye’de yaşanan yangınlarla değil, yardım talebinde bulunan ülkelere de destek olunduğunu anımsatan Kirişci, diğer ülkelerde yaşanan orman yangınlarını gidermenin gayreti içerisinde bulunduklarını kaydetti.'Bu bakanlık herhangi bir bakanlık değil, Türkiye’nin en stratejik en önemli bakanlığı'Tarım ve Orman Bakanlığında bakan olmaktan dolayı onur duyduğunu not düşen Kirişci, "Ulvi ve stratejik bir bakanlığın tepe yöneticisi olmaktan ben nasıl mutluysam, mutlu olduğumu onur duyduğumu nasıl ifade ediyorsam, her bir çalışan kardeşimin de aynı mutluluk ve onuru duyarak bunu yeterince hissetmelerini arzu ediyorum. Bu bakanlık herhangi bir bakanlık değil, Türkiye’nin en stratejik en önemli bakanlığı" dedi.Konuşmasının ardından teslim alınan makineleri inceleyen Bakan Kirişci, programı izleyen basın mensuplarına baklava ikram etti. Kirişci, makinelerin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları Veysel Tiryaki ve Nihat Pakdemirli, DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratları ile Orman Genel Müdürlüğü çalışanları da katıldı.Gerçekleştirilen tören ile OGM tarafından teslim alınan 172 iş makinesi ve su ikmal aracı, Orman Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerine gönderilecek.

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vahit kirişci, orman genel müdürlüğü