https://sputniknews.com.tr/20221126/almanya-basbakani-putin-gorusmelerimizde-bazen-almanca-kullaniyor-1063867441.html

Almanya Başbakanı: Putin görüşmelerimizde bazen Almanca kullanıyor

Almanya Başbakanı: Putin görüşmelerimizde bazen Almanca kullanıyor

Almanya Başbakanı Scholz, Rus lider Putin’in kendisi ile görüşürken bazen Rusçadan Almancaya geçtiğini belirtti. 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T21:11+0300

2022-11-26T21:11+0300

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dünya

vladimir putin

olaf scholz

almanca

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Focus dergisine demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisi ile görüşürken bazen Rusçadan Almancaya geçtiğini anlattı.Scholz, “O sırayla Almanca ve Rusça kullanıyor. Benim Rusça dil bilgim okulda aldığım 8 saatlik kursla sınırlı” diye konuştu.Rus liderle geçen şubat ayında Moskova ziyareti sırasında görüştüğünü anımsayan Scholz, Putin ile en son eylül ayında yaptığı telefon görüşmesinde de Ukrayna'daki durumu ele aldıklarını aktardı.Şansölye, “O zamandan beri birbirimizle konuşmadık” ifadelerini kullandı.Scholz'un selefi Angela Merkel’in ise Rus liderle yaptığı görüşmelerde sıklıkla ve oldukça akıcı bir seviyede Rusça konuştuğu biliniyor.

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