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https://sputniknews.com.tr/20221126/almanya-basbakani-putin-gorusmelerimizde-bazen-almanca-kullaniyor-1063867441.html
Almanya Başbakanı: Putin görüşmelerimizde bazen Almanca kullanıyor
Almanya Başbakanı: Putin görüşmelerimizde bazen Almanca kullanıyor
Almanya Başbakanı Scholz, Rus lider Putin’in kendisi ile görüşürken bazen Rusçadan Almancaya geçtiğini belirtti. 26.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-26T21:11+0300
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dünya
vladimir putin
olaf scholz
almanca
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Focus dergisine demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisi ile görüşürken bazen Rusçadan Almancaya geçtiğini anlattı.Scholz, “O sırayla Almanca ve Rusça kullanıyor. Benim Rusça dil bilgim okulda aldığım 8 saatlik kursla sınırlı” diye konuştu.Rus liderle geçen şubat ayında Moskova ziyareti sırasında görüştüğünü anımsayan Scholz, Putin ile en son eylül ayında yaptığı telefon görüşmesinde de Ukrayna'daki durumu ele aldıklarını aktardı.Şansölye, “O zamandan beri birbirimizle konuşmadık” ifadelerini kullandı.Scholz'un selefi Angela Merkel’in ise Rus liderle yaptığı görüşmelerde sıklıkla ve oldukça akıcı bir seviyede Rusça konuştuğu biliniyor.
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vladimir putin, olaf scholz, almanca
vladimir putin, olaf scholz, almanca

Almanya Başbakanı: Putin görüşmelerimizde bazen Almanca kullanıyor

21:11 26.11.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINOlaf Scholz
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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Almanya Başbakanı Scholz, Rus lider Putin’in kendisi ile görüşürken bazen Rusçadan Almancaya geçtiğini belirtti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Focus dergisine demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisi ile görüşürken bazen Rusçadan Almancaya geçtiğini anlattı.
Scholz, “O sırayla Almanca ve Rusça kullanıyor. Benim Rusça dil bilgim okulda aldığım 8 saatlik kursla sınırlı” diye konuştu.
Rus liderle geçen şubat ayında Moskova ziyareti sırasında görüştüğünü anımsayan Scholz, Putin ile en son eylül ayında yaptığı telefon görüşmesinde de Ukrayna'daki durumu ele aldıklarını aktardı.
Şansölye, “O zamandan beri birbirimizle konuşmadık” ifadelerini kullandı.
Scholz'un selefi Angela Merkel’in ise Rus liderle yaptığı görüşmelerde sıklıkla ve oldukça akıcı bir seviyede Rusça konuştuğu biliniyor.
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