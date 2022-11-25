https://sputniknews.com.tr/20221125/yunanistanin-rus-yapimi-silahlari-nato-yapimi-silahlarla-degistirmesi-savunmasi-icin-intihar-olur-1063841488.html
‘Yunanistan’ın Rus yapımı silahları NATO yapımı silahlarla değiştirmesi savunması için intihar olur’
‘Yunanistan’ın Rus yapımı silahları NATO yapımı silahlarla değiştirmesi savunması için intihar olur’
ABD’nin Yunanistan’a S-300 hava savunma sistemi yerine NATO yapımı silahlar önermesini değerlendiren Yunan uzman Grivas, bu adımın yeni harcamalar anlamına... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T18:18+0300
2022-11-25T18:18+0300
2022-11-25T18:18+0300
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Yunan Evelpidon Harp Akademisi’nin öğretim görevlisi Konstantinos Grivas, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin Yunanistan’a, elindeki başta S-300 ve Tor-M1 hava savunma sistemleri olmak üzere tüm Rus yapımı silahları Ukrayna’ya devretme ve yerine NATO yapımı silahlar alma çağrısını değerlendirdi.“Bu adım bizi sadece savunmasız bırakmayacak, Yunan ordusu ve Yunanistan’ın savunma yeteneği için intihar niteliğinde olacak” diyen Grivas, sözlerini şöyle sürdürdü:“Çünkü öncelikle ABD bize benzer bir şey veremez. İkincisi, söz konusu hediye değil satın almak. Yani ‘şunu verin yerine başkasını verelim’ mantığı yok. Satın alıyorsunuz. Yani çok değerli ve düşman için son derece tehlikeli sistemleri atacağız ve savunmamızda çok büyük bir delik oluşturacağız. Bunun hiçbir anlamı yok.”Grivas, “Yunanistan’ın jeopolitik konumu tümüyle ABD ile özdeşleşmiş durumda” diye ekledi.
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‘Yunanistan’ın Rus yapımı silahları NATO yapımı silahlarla değiştirmesi savunması için intihar olur’
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ABD’nin Yunanistan’a S-300 hava savunma sistemi yerine NATO yapımı silahlar önermesini değerlendiren Yunan uzman Grivas, bu adımın yeni harcamalar anlamına geldiğini, zira ABD’nin bu silahları Yunanistan’a hediye etmeyeceğini ve ülkenin bu silahları almak zorunda kalacağını belirtti.
Yunan Evelpidon Harp Akademisi’nin öğretim görevlisi Konstantinos Grivas, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin Yunanistan’a, elindeki başta S-300 ve Tor-M1 hava savunma sistemleri olmak üzere tüm Rus yapımı silahları Ukrayna’ya devretme ve yerine NATO yapımı silahlar alma çağrısını değerlendirdi.
“Bu adım bizi sadece savunmasız bırakmayacak, Yunan ordusu ve Yunanistan’ın savunma yeteneği için intihar niteliğinde olacak” diyen Grivas, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çünkü öncelikle ABD bize benzer bir şey veremez. İkincisi, söz konusu hediye değil satın almak. Yani ‘şunu verin yerine başkasını verelim’ mantığı yok. Satın alıyorsunuz. Yani çok değerli ve düşman için son derece tehlikeli sistemleri atacağız ve savunmamızda çok büyük bir delik oluşturacağız. Bunun hiçbir anlamı yok.”
Grivas, “Yunanistan’ın jeopolitik konumu tümüyle ABD ile özdeşleşmiş durumda” diye ekledi.