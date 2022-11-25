https://sputniknews.com.tr/20221125/vergi-uzmani-otv-matrah-duzenlemesini-degerlendirdi-594-bin-lira-uzeri-araclarda-indirim-yok-1063832806.html

Vergi uzmanı ÖTV matrah düzenlemesini değerlendirdi: ‘594 bin lira üzeri araçlarda indirim yok’

Vergi uzmanı ÖTV matrah düzenlemesini değerlendirdi: ‘594 bin lira üzeri araçlarda indirim yok’

Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş, otomobillerde matrah düzenlemesini “Başta artan oranda, tutar arttıkça aşağı yönlü bir ivmeyle belli bir indirim söz konusudur... 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T13:45+0300

2022-11-25T13:45+0300

2022-11-25T13:45+0300

seyir hali

radyo

matrah

hazine ve maliye bakanlığı

özel tüketim vergisi (ötv)

otomobil

ikinci el otomobil

katma değer vergisi (kdv)

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Vergi uzmanı ÖTV matrah düzenlemesini değerlendirdi: ‘594 bin lira üzeri araçlarda indirim yok’ 25.11.2022 SEYİR HALİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile binek otolar için oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi. Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş, düzenlemeyi Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Aydoğmuş, ÖTV listelerini ve matrah oranlarını “Özel Tüketim Vergisi dört listeden oluşuyor. Bir sayılı liste dediğimiz petrol ve petrol türevi ürünler var. İki sayılı liste motor ve motorlu araçlar, üç sayılı liste gazlı içecekler, alkollü ürünler ve tütün mamülleridir. Dört sayılı liste ilk çıktığında lüks tüketim mamülleri diye tabir edilen ama şimdi torbaya dönüşen çeşitli mal grupları var. Bizi ilgilendiren mevzu, motorlu araçlarla ilgili bir ÖTV düzenlemesi yapıldı. Artan oranlı bir tarife var. Artan oranlarımız 1.6 motor silindir hacmine sahip araçlar için yüzde 45-50-60-70-80 şeklinde cereyan ediyor. Daha yükseklerde yüzde 150’ye kadar giden bir oran var. Hangi oranın hangi matrah birimine isabet ettiğine dair gelir vergisinde olduğu gibi bir artan oran tarife var” diye anlattı.‘Sektördeki heyecan bir anda söndü’11 Kasım’da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin konu hakkında açıklama yaptığını hatırlatan Aydoğmuş, düzenlemenin geçerli olmadığı araç gruplarını “0 araçlardaki hareketlenme beraberinde ikinci el piyasasını ciddi anlamda hareketlendirecek. Sektörde bir arz sıkıntısı var. Bu da ayrı bir sorundur. Gelinen noktada bir düzenleme yapıldı. Resmi gazetede yayınlandı. Yalnız beklenenin çok altında bir durumla karşı karşıyayız. Sektördeki o heyecan bir anda söndü. Neden? Çünkü sadece 1.6 motor silindir hacmi ve altında araçlar için geçerli, 1.8 ve üstü araçlar için geçerli değil. Ticari araçlar için geçerli değil, sadece sınırlı bir alan oluşturuluyor. Elektrikli araçlarda da sınırlı olmak üzere 50 kW’yı geçip 1.5 silindir hacmini geçmeyen araçlar içindir” diye sıraladı.Matrah değişikliği hangi araç gruplarını ne kadar etkiliyor?Aydoğmuş, matrah değişikliğinin etkilediği araç gruplarını ve oluşturduğu indirimleri “Ne değişti? Yüzde 45 motor silindir hacmine sahip olan araçlar için 1.6 motor silindir hacminin altındaki matrah dilimi 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Matrah üst limiti de 220 binden 280 bine çıkarıldı. ÖTV ve KDV dahil anahtar teslim fiyatı 212 bin ile 369 bin arasında olan araçlarda 7 bin ile 54 bin lira arasında bir indirime tekabül ediyor. Anahtar teslim fiyatı olarak 369-467 bin lira arasındaki olan araçlarda 43-78 bin lira arasında, 467-531 bin lira arasında olan araçlarda 52-59 bin lira arasında, 531-594 bin lira arasında olan araçlarda 29-33 bin lira aralığında bir indirim var. Başta artan oranda, tutar arttıkça aşağı yönlü bir ivmeyle belli bir indirim söz konusudur. 594 bin lira üzeri araçlarda herhangi bir indirim söz konusu değil. Sınırlı kitlede bir aracı kapsıyor” diye aktardı.

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2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, matrah, hazine ve maliye bakanlığı, özel tüketim vergisi (ötv), otomobil, ikinci el otomobil, katma değer vergisi (kdv), аудио