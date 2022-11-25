https://sputniknews.com.tr/20221125/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-kiev-moskova-ile-muzakerelere-karsi-degil-1063844398.html
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Kiev, Moskova ile müzakerelere karşı değil
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Kiev, Moskova ile müzakerelere karşı değil
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kiev'in Moskova ile müzakerelere karşı olmadığını belirtti. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T20:46+0300
2022-11-25T20:46+0300
2022-11-25T20:46+0300
dünya
ukrayna
rusya
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
müzakere
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054845858_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_23bbcc7b0d6b8e6e3fc49eeb93abe936.jpg
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Fransız Parisien gazetesine demecinde, Ukrayna’nın Rusya ile müzakerelere karşı olmadığını söyledi.‘Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ısrarla üzerinde durduğu Rusya ile müzakerelerin Kiev ile Paris arasındaki telefon görüşmelerinin konusu olup olmadığı’ sorusunu Kuleba, “Ukrayna müzakerelere karşı değil. Vladimir Zelenskiy, G20 zirvesinde ‘dünya barışından’ söz etti ve buna ulaşma iradesini dile getirdi” şeklinde yanıtladı.Bunun gerçekleşmesi için Rusya'nın ‘müzakereleri ve ültimatomu karıştırmayı bırakması gerektiğini’ belirten Kuleba, ne Macron'un ne de diğer liderlerin Ukrayna'yı çıkarlarına aykırı müzakerelere zorlamadığına vurgu yaparak, “Adil bir barış, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün tamamen yeniden tesis edilmesiyle başlar” dedi.
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054845858_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_76a25499d0b2bad729b08b332ecc0d8e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, rusya, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, müzakere
ukrayna, rusya, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, müzakere
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Kiev, Moskova ile müzakerelere karşı değil
Abone ol
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kiev'in Moskova ile müzakerelere karşı olmadığını belirtti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Fransız Parisien gazetesine demecinde, Ukrayna’nın Rusya ile müzakerelere karşı olmadığını söyledi.
‘Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ısrarla üzerinde durduğu Rusya ile müzakerelerin Kiev ile Paris arasındaki telefon görüşmelerinin konusu olup olmadığı’ sorusunu Kuleba, “Ukrayna müzakerelere karşı değil. Vladimir Zelenskiy, G20 zirvesinde ‘dünya barışından’ söz etti ve buna ulaşma iradesini dile getirdi” şeklinde yanıtladı.
Bunun gerçekleşmesi için Rusya'nın ‘müzakereleri ve ültimatomu karıştırmayı bırakması gerektiğini’ belirten Kuleba, ne Macron'un ne de diğer liderlerin Ukrayna'yı çıkarlarına aykırı müzakerelere zorlamadığına vurgu yaparak, “Adil bir barış, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün tamamen yeniden tesis edilmesiyle başlar” dedi.