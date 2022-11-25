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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Kiev, Moskova ile müzakerelere karşı değil
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Kiev, Moskova ile müzakerelere karşı değil
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kiev'in Moskova ile müzakerelere karşı olmadığını belirtti. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T20:46+0300
2022-11-25T20:46+0300
dünya
ukrayna
rusya
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
müzakere
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Fransız Parisien gazetesine demecinde, Ukrayna’nın Rusya ile müzakerelere karşı olmadığını söyledi.‘Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ısrarla üzerinde durduğu Rusya ile müzakerelerin Kiev ile Paris arasındaki telefon görüşmelerinin konusu olup olmadığı’ sorusunu Kuleba, “Ukrayna müzakerelere karşı değil. Vladimir Zelenskiy, G20 zirvesinde ‘dünya barışından’ söz etti ve buna ulaşma iradesini dile getirdi” şeklinde yanıtladı.Bunun gerçekleşmesi için Rusya'nın ‘müzakereleri ve ültimatomu karıştırmayı bırakması gerektiğini’ belirten Kuleba, ne Macron'un ne de diğer liderlerin Ukrayna'yı çıkarlarına aykırı müzakerelere zorlamadığına vurgu yaparak, “Adil bir barış, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün tamamen yeniden tesis edilmesiyle başlar” dedi.
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ukrayna, rusya, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, müzakere
ukrayna, rusya, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, müzakere

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Kiev, Moskova ile müzakerelere karşı değil

20:46 25.11.2022
© REUTERS / Carlo AllegriDmitriy Kuleba
Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kiev'in Moskova ile müzakerelere karşı olmadığını belirtti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Fransız Parisien gazetesine demecinde, Ukrayna’nın Rusya ile müzakerelere karşı olmadığını söyledi.
‘Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ısrarla üzerinde durduğu Rusya ile müzakerelerin Kiev ile Paris arasındaki telefon görüşmelerinin konusu olup olmadığı’ sorusunu Kuleba, “Ukrayna müzakerelere karşı değil. Vladimir Zelenskiy, G20 zirvesinde ‘dünya barışından’ söz etti ve buna ulaşma iradesini dile getirdi” şeklinde yanıtladı.
Bunun gerçekleşmesi için Rusya'nın ‘müzakereleri ve ültimatomu karıştırmayı bırakması gerektiğini’ belirten Kuleba, ne Macron'un ne de diğer liderlerin Ukrayna'yı çıkarlarına aykırı müzakerelere zorlamadığına vurgu yaparak, “Adil bir barış, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün tamamen yeniden tesis edilmesiyle başlar” dedi.
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