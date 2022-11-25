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Ticaret Bakanı Muş: Esnafın aleyhinde hiçbir düzenlemeye müsaade etmedik
Ticaret Bakanı Muş: Esnafın aleyhinde hiçbir düzenlemeye müsaade etmedik
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Antalya'da katıldığı bir etkinlikte "Esnafın aleyhinde hiçbir düzenlemeye müsaade etmedik" dedi. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T15:26+0300
2022-11-25T15:26+0300
ekonomi
mehmet muş
fiyat
esnaf
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Bakan Muş, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nin (TESKOMB) Eğitim Semineri ve İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, güçlü esnafın güçlü ekonominin teminatı olduğunu belirtti.Ticaret Bakanı Muş, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için hazırlanan 100 milyar lira tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi'ne ilişkin 15 milyar liralık tutarın hemen, geri kalanının ise 4 ay içinde gönderileceğini bildirdi.Muş, Hükümet olarak da hep esnaftan yana olduklarını ifade ederek "Yapacağımız düzenlemelerle, atacağımız adımlarla esnaf tarafında olacağımızı mutlaka bilmenizi isterim. Esnafın aleyhinde hiçbir düzenlemeye müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Çünkü çok büyük bir aileyiz, kitleyiz. Dolayısıyla bu büyük aile Türkiye'nin sosyolojik anlamda da en önemli sigortalarından bir tanesi. Esnafın olduğu yerde sakinlik, huzur olur, kurallara riayet olur. Ama ne kadar zayıflarsa toplum içerisinde o zaman kuralsızlık daha fazla artar. Ekonomik fonksiyonun yanında böyle sosyal ve çok önemli fonksiyonu da var" diye konuştu.
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mehmet muş, fiyat, esnaf
mehmet muş, fiyat, esnaf

Ticaret Bakanı Muş: Esnafın aleyhinde hiçbir düzenlemeye müsaade etmedik

15:26 25.11.2022
© DHATicaret Bakanı Mehmet Muş
Ticaret Bakanı Mehmet Muş - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© DHA
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Antalya'da katıldığı bir etkinlikte "Esnafın aleyhinde hiçbir düzenlemeye müsaade etmedik" dedi.
Bakan Muş, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nin (TESKOMB) Eğitim Semineri ve İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, güçlü esnafın güçlü ekonominin teminatı olduğunu belirtti.
Ticaret Bakanı Muş, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için hazırlanan 100 milyar lira tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi'ne ilişkin 15 milyar liralık tutarın hemen, geri kalanının ise 4 ay içinde gönderileceğini bildirdi.
Muş, Hükümet olarak da hep esnaftan yana olduklarını ifade ederek "Yapacağımız düzenlemelerle, atacağımız adımlarla esnaf tarafında olacağımızı mutlaka bilmenizi isterim. Esnafın aleyhinde hiçbir düzenlemeye müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Çünkü çok büyük bir aileyiz, kitleyiz. Dolayısıyla bu büyük aile Türkiye'nin sosyolojik anlamda da en önemli sigortalarından bir tanesi. Esnafın olduğu yerde sakinlik, huzur olur, kurallara riayet olur. Ama ne kadar zayıflarsa toplum içerisinde o zaman kuralsızlık daha fazla artar. Ekonomik fonksiyonun yanında böyle sosyal ve çok önemli fonksiyonu da var" diye konuştu.
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