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https://sputniknews.com.tr/20221125/tesla-cinde-satilan-67-bin-698-otomobili-geri-cagirdi-1063849308.html
Tesla, Çin'de satılan 67 bin 698 otomobili geri çağırdı
Tesla, Çin'de satılan 67 bin 698 otomobili geri çağırdı
ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'e ihraç edilen 67 bin 698 "Model S" ve "Model X" marka elektrikli otomobili, üretim hatasından kaynaklanan güvenlik... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T23:55+0300
2022-11-25T23:55+0300
ekonomi
abd
tesla
çin
otomobil
elektrikli otomobil
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Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nden yapılan açıklamada, denetimlerde şirketin söz konusu modeldeki araçların yazılımındaki hatalar nedeniyle batarya yönetim sisteminin hesap yanlışları yaptığı ve uyarı ekranında "bakım gerekiyor" ve "güvenli park" ifadelerinin yanlış zamanlarda görüntülendiğinin tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, 25 Eylül 2013 ile 21 Kasım 2021 arasında üretilen ve geri çağrılan 67 bin 698 araçtaki hataların düzeltilmesi için yazılımlarının güncelleneceği kaydedildi.
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abd, tesla, çin, otomobil, elektrikli otomobil
abd, tesla, çin, otomobil, elektrikli otomobil

Tesla, Çin'de satılan 67 bin 698 otomobili geri çağırdı

23:55 25.11.2022
© REUTERS / MATTHEW CHILDSTesla
Tesla - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© REUTERS / MATTHEW CHILDS
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ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'e ihraç edilen 67 bin 698 "Model S" ve "Model X" marka elektrikli otomobili, üretim hatasından kaynaklanan güvenlik riskleri nedeniyle geri çağırdı.
Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nden yapılan açıklamada, denetimlerde şirketin söz konusu modeldeki araçların yazılımındaki hatalar nedeniyle batarya yönetim sisteminin hesap yanlışları yaptığı ve uyarı ekranında "bakım gerekiyor" ve "güvenli park" ifadelerinin yanlış zamanlarda görüntülendiğinin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, 25 Eylül 2013 ile 21 Kasım 2021 arasında üretilen ve geri çağrılan 67 bin 698 araçtaki hataların düzeltilmesi için yazılımlarının güncelleneceği kaydedildi.
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