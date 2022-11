TBMM Genel Kurulu'nda, 'Süleyman Soylu' tartışması

https://sputniknews.com.tr/20221125/tbmm-genel-kurulunda-suleyman-soylu-tartismasi-1063816735.html

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ile CHP'li milletvekilleri arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tartışması yaşandı. Uzun süre devam eden tartışmaların... 25.11.2022, Sputnik Türkiye

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle milletvekilleri günün anlamına ilişkin konuşmalar yaptı. Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.'Yarım mi̇lyona yakın atanamayan öğretmen var'İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, öğretmenlerin sorunlarına dikkat çekerek, "Yarım milyona yakın atanamayan öğretmen vardır, ücretli öğretmenlikten, sözleşmeli öğretmenlikten kaynaklanan sıkıntılar devam etmektedir. Bunların her birinin çözülmesi gerekir. Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerin meselelerini bir gün konuşup ondan sonra unutmak hiçbir şey halletmiyor esas itibarıyla" yorumunda bulundu.'Sabredin, 5 ay kaldı'CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da öğretmenlerin sorunlarına değinerek, "Ücretli, sözleşmeli ya da kadrolu çalışan öğretmenlerimizi tüm zorluklara, zor ekonomik şartlara rağmen gösterdikleri insanüstü gayret için, çocuklarımızı, gençlerimizi, geleceğe hazırlama konusunda hiçbir fedakarlığı esirgemedikleri için bütün öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğilmeyi bir borç biliyorum" ifadelerini kullandı.Zor koşullarda geçinen emekli öğretmenlerin olduğunu da vurgulayan Altay, "Atanamayan, atanmayan öğretmenlerimiz var, 700 bini buldu sayıları. Onlara, maalesef şimdilik sadece 'Sabredin, 5 ay kaldı' demekten başka da elimden bir şey gelmiyor" ifadelerini kullandı.AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle sözlerine şehit öğretmenleri anarak başladı. Muhalefet partili sözcülerin aksine, AK Parti iktidarları döneminde öğretmenlerin sosyal hakları ile ilgili yapılanları hatırlatarak şöyle dedi:'Bakan bey oralara vurdukça ses bunlardan geli̇yor'Genel Kurul'da, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu söz alarak, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Trabzon'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik söylediği sözleri anımsatarak, "CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel adeta fitne saçıp nifak kusmuştur. İstiklal Caddesi katliamcılarını değil, Karkamış'ta 5 yaşındaki bebeği roketatarla havaya uçuran alçakları değil, gecesini gündüzüne katarak bu hain saldırılara karşı koyan devletin ilgili Bakanını hedef almıştır. Terör örgütlerine, uyuşturucu kartellerine vurulan her darbe bunları acıtıyor gibi saldırıyorlar İçişleri Bakanlığına, polisimize, askerimize. Bakan Bey oralara vurdukça ses bunlardan geliyor" dedi.CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bahar Ayvazoğlu'na yanıt vermek için çıktığı kürsüde Bakan Soylu'ya yüklendi. Altay, "Sayın Ayvazoğlu'nun Sayın Soylu'yu bir hemşehri tesanütüyle savunma güdüsünü anlayışla karşılarım ama bunu yaparken yani biraz dikkatli dil kullanmak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'ni itibarsızlaştırmak bizim değil, Soylu'nun yaptığı bir şey sayın vekilim. Türkiye Cumhuriyeti bugün kara paradan, uyuşturucudan dolayı gri listeye alındıysa bunun sebebi sadece ve sadece Süleyman Soylu'dur. Bu çok açık. İstiklal saldırısını değil de Karkamış'ta 5 yaşındaki bebeği havaya uçuran odakları değil de ilgili bakanı hedef almışız. O ilgili bakan görevini yapsaydı, o havaya uçurulan 5 yaşındaki çocuk ve o öğretmenimiz şimdi hayatta olurdu" diye tepki gösterdi.AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Altay'a yanıt vermek için söz alarak, "Eğer üslupla alakalı bir sıkıntıdan yola çıkarak bir konuşma yapıyorsanız aynı üslubu sizin kullanmamanız lazım yani bu işin raconu böyle olmalı. Şimdi, bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti'ne saygı duyacaksınız, duymamız lazım. Bakanlığa saygı duyduğunuzu ifade edeceksiniz ama Bakanla alakalı ağıza alınmayacak ifadeler kullanacaksınız" diye konuştu.Engin Altay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, söylediği sözü anımsatarak, "Muhalefetin bir bakana, 'Suç işleri bakanı' söyleyebileceği bir şeydir, ağza alınmayacak bir ifade değildir ama bir bakanın, üstelik atanmış bir bakanın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye'nin en büyük 2'nci partisinin Genel Başkanına benim şimdi burada ağzıma alamayacağım bir lafı etmesi, işte o biraz farklı bir şey olur" değerlendirmesinde bulundu.'Hacmi̇ kadar konuşmak' tartışmasıEngin Altay, Bakan Soylu'nun, "Bir parti MKYK üyesinin mafyadan her ay 10 bin dolar aldığını biliyorum" şeklindeki sözlerini anımsatması üzerine tartışma çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP'li Engin Altay'ın sözlerini, "Çok provokatif bir konuşma" olarak değerlendirdi, "Ya hacmi kadar konuşmak diye bir şey Sayın Altay" dedi.Altay, "O ne demek?" diye sordu. CHP'li milletvekilleri de Zengin'in bu sözlerine oturdukları yerden tepki gösterdi. Altay, "Hacmi kadar konuş" ifadesinin, bir siyasi parti Grup Başkanvekiline söylenmeyecek bir ifade olduğunu dile getirdi.Zengin de "Ben söylerim" diye karşılık verdi. Altay'ın, Süleyman Soylu için, "Suç işleri bakanı" diye ifade etmesi tartışmanın devam etmesine neden oldu. Ardından, muhalefet partilerin grup önerilerine geçildi.Genel Kurul'da, İYİ Parti'nin devlet ve özel kurumlarda çalışan öğretmenlerin sorunları, HDP'nin belediyelerle kamu kaynaklarının kullanımı ve CHP'nin öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili grup önerileri görüşülerek, reddedildi. Grup önerilerinin ardından, 'Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

