https://sputniknews.com.tr/20221125/tatil-icin-antalyaya-gelen-69-yasindaki-rus-turistten-sokakta-dans-kireclenmeye-iyi-geliyor-1063840787.html

Tatil için Antalya'ya gelen 69 yaşındaki Rus turistten sokakta dans: 'Kireçlenmeye iyi geliyor'

Tatil için Antalya'ya gelen 69 yaşındaki Rus turistten sokakta dans: 'Kireçlenmeye iyi geliyor'

Emekli olup Antalya’ya tatil için gelen 69 yaşındaki Rus turist Vildanov, bedensel sağlığı için spor amaçlı yaptığı danslar gençlere taş çıkartıyor. Vildanov... 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T17:09+0300

2022-11-25T17:09+0300

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rus turist

yaşam

dans

yaşlı

antalya

tatil

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Rusya’nın Soçi kentinde yaşayan 2 çocuk babası Vanis Vildanov, emekli olduktan bir süre sonra tatil için geldiği Antalya’ya geldi. Sağlığına özen gösteren Vildanov, bir yandan tatilin bir yandan da yaşamın tadını çıkartmaya başladı. Müzik, dans ve doğa tutkunu Vildanov, tanışabilir hoparlörüyle kentin manzaralı bölgelerine giderek dans ediyor. Yabancı hareketli müzikler eşliğinde ilerleyen yaşına karşın kıvrak bir o kadar da zor hareketleri yapan Vildanov, dans ederken adeta kendinden geçiyor. Vildanov’un dansını ve bitmek bilmeyen enerjisini görenler ile turistlerse cep telefonlarına sarılıyor.‘Kireçlenme olmaması için omurga ve eklemlerimizi çalıştırmalıyız’İnsanın kendisini daha iyi hissetmesi için egzersiz yapması gerektiğini belirten Vildanov, ilk başta sadece koştuğunu ancak daha sonra sıkılıp dansa yöneldiğini söyledi. Sağlığı için dans ettiğini ifade eden Vildanov, "Omurgalarımız ve eklemlerimizi için kireçlenme olmaması için çalıştırmalıyız. Antalya beden eğitimi için sıcak bir yer. Aralık ayına kadar bu sürüyor ve bu mükemmel. Ancak Soçi'de hava şu an soğuk. Burada Kasım ve Aralık aylarında dahi yüzebilirsiniz. Türkler çok misafirperver ve hiçbir şekilde kaba değiller ve kibar olmaya çalışıyorlar. Bu bizim için çok güzel" diye konuştu.Rus turistin yaptığı dansı izleyen vatandaşlardan Vahap Dündar, “Çok enerjik buldum. Kendiyle barışık” yorumunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20221116/2022in-en-populer-3-destinasyondan-biri-turkiye-1063498576.html

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rus turist, dans, yaşlı, antalya, tatil