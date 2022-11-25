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https://sputniknews.com.tr/20221125/tatil-icin-antalyaya-gelen-69-yasindaki-rus-turistten-sokakta-dans-kireclenmeye-iyi-geliyor-1063840787.html
Tatil için Antalya'ya gelen 69 yaşındaki Rus turistten sokakta dans: 'Kireçlenmeye iyi geliyor'
Tatil için Antalya'ya gelen 69 yaşındaki Rus turistten sokakta dans: 'Kireçlenmeye iyi geliyor'
Emekli olup Antalya’ya tatil için gelen 69 yaşındaki Rus turist Vildanov, bedensel sağlığı için spor amaçlı yaptığı danslar gençlere taş çıkartıyor. Vildanov... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T17:09+0300
2022-11-25T17:15+0300
rus turist
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yaşlı
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Rusya’nın Soçi kentinde yaşayan 2 çocuk babası Vanis Vildanov, emekli olduktan bir süre sonra tatil için geldiği Antalya’ya geldi. Sağlığına özen gösteren Vildanov, bir yandan tatilin bir yandan da yaşamın tadını çıkartmaya başladı. Müzik, dans ve doğa tutkunu Vildanov, tanışabilir hoparlörüyle kentin manzaralı bölgelerine giderek dans ediyor. Yabancı hareketli müzikler eşliğinde ilerleyen yaşına karşın kıvrak bir o kadar da zor hareketleri yapan Vildanov, dans ederken adeta kendinden geçiyor. Vildanov’un dansını ve bitmek bilmeyen enerjisini görenler ile turistlerse cep telefonlarına sarılıyor.‘Kireçlenme olmaması için omurga ve eklemlerimizi çalıştırmalıyız’İnsanın kendisini daha iyi hissetmesi için egzersiz yapması gerektiğini belirten Vildanov, ilk başta sadece koştuğunu ancak daha sonra sıkılıp dansa yöneldiğini söyledi. Sağlığı için dans ettiğini ifade eden Vildanov, "Omurgalarımız ve eklemlerimizi için kireçlenme olmaması için çalıştırmalıyız. Antalya beden eğitimi için sıcak bir yer. Aralık ayına kadar bu sürüyor ve bu mükemmel. Ancak Soçi'de hava şu an soğuk. Burada Kasım ve Aralık aylarında dahi yüzebilirsiniz. Türkler çok misafirperver ve hiçbir şekilde kaba değiller ve kibar olmaya çalışıyorlar. Bu bizim için çok güzel" diye konuştu.Rus turistin yaptığı dansı izleyen vatandaşlardan Vahap Dündar, “Çok enerjik buldum. Kendiyle barışık” yorumunu yaptı.
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rus turist, dans, yaşlı, antalya, tatil
rus turist, dans, yaşlı, antalya, tatil

Tatil için Antalya'ya gelen 69 yaşındaki Rus turistten sokakta dans: 'Kireçlenmeye iyi geliyor'

17:09 25.11.2022 (güncellendi: 17:15 25.11.2022)
© İHARus turist Vanis Vildanov
Rus turist Vanis Vildanov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© İHA
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Emekli olup Antalya’ya tatil için gelen 69 yaşındaki Rus turist Vildanov, bedensel sağlığı için spor amaçlı yaptığı danslar gençlere taş çıkartıyor. Vildanov, "Omurgalarımız ve eklemlerimizi için kireçlenme olmaması için çalıştırmalıyız. Burada Kasım ve Aralık aylarında dahi yüzebilirsiniz. Ancak Rusya'da hava şu an soğuk" diye konuştu.
Rusya’nın Soçi kentinde yaşayan 2 çocuk babası Vanis Vildanov, emekli olduktan bir süre sonra tatil için geldiği Antalya’ya geldi. Sağlığına özen gösteren Vildanov, bir yandan tatilin bir yandan da yaşamın tadını çıkartmaya başladı. Müzik, dans ve doğa tutkunu Vildanov, tanışabilir hoparlörüyle kentin manzaralı bölgelerine giderek dans ediyor.
Yabancı hareketli müzikler eşliğinde ilerleyen yaşına karşın kıvrak bir o kadar da zor hareketleri yapan Vildanov, dans ederken adeta kendinden geçiyor.
Vildanov’un dansını ve bitmek bilmeyen enerjisini görenler ile turistlerse cep telefonlarına sarılıyor.

‘Kireçlenme olmaması için omurga ve eklemlerimizi çalıştırmalıyız’

İnsanın kendisini daha iyi hissetmesi için egzersiz yapması gerektiğini belirten Vildanov, ilk başta sadece koştuğunu ancak daha sonra sıkılıp dansa yöneldiğini söyledi. Sağlığı için dans ettiğini ifade eden Vildanov, "Omurgalarımız ve eklemlerimizi için kireçlenme olmaması için çalıştırmalıyız. Antalya beden eğitimi için sıcak bir yer. Aralık ayına kadar bu sürüyor ve bu mükemmel. Ancak Soçi'de hava şu an soğuk. Burada Kasım ve Aralık aylarında dahi yüzebilirsiniz. Türkler çok misafirperver ve hiçbir şekilde kaba değiller ve kibar olmaya çalışıyorlar. Bu bizim için çok güzel" diye konuştu.
Rus turistin yaptığı dansı izleyen vatandaşlardan Vahap Dündar, “Çok enerjik buldum. Kendiyle barışık” yorumunu yaptı.
Antalya, tatil, turist - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
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