https://sputniknews.com.tr/20221125/suudi-hava-yolu-sirketi-flyadeal-istanbul-havalimanina-ilk-ucusunu-gerceklestirdi--1063832511.html
Suudi hava yolu şirketi Flyadeal, İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Suudi hava yolu şirketi Flyadeal, İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Suudi Arabistan hava yolu şirketi Flyadeal'in, İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşunu çarşamba günü gerçekleştirdiği açıklandı. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T13:43+0300
2022-11-25T13:43+0300
2022-11-25T13:44+0300
ekonomi
suudi arabistan
istanbul havalimanı
flyadeal
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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, düşük maliyetli havayolu şirketi Flyadeal, haftada 14 sefer olacak şekilde planlanan İstanbul-Cidde ve İstanbul-Riyad arasında her iki yönde uçuşlara başladı. İlk uçuşun ardından, İstanbul Havalimanı'nda Flyadeal ve İGA temsilcilerinin katıldığı resmi tören düzenlendi. Törende konuşan Flyadeal üt düzey yöneticisi Con Korfiatis, Körfez ve Arap bölgelerinden Türkiye'ye uçuş sayısının arttığını belirterek, "Bunun yanı sıra küresel olarak dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşumuzu gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlaşma sayesinde Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye arasındaki ilişkilerin de olumlu etkileneceği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı. Törende, ilk uçuş için hatıra fotoğrafı çektirildi.
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suudi arabistan, istanbul havalimanı, flyadeal
suudi arabistan, istanbul havalimanı, flyadeal
Suudi hava yolu şirketi Flyadeal, İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi
13:43 25.11.2022 (güncellendi: 13:44 25.11.2022) Abone ol
Suudi Arabistan hava yolu şirketi Flyadeal'in, İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşunu çarşamba günü gerçekleştirdiği açıklandı.
İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, düşük maliyetli havayolu şirketi Flyadeal, haftada 14 sefer olacak şekilde planlanan İstanbul-Cidde ve İstanbul-Riyad arasında her iki yönde uçuşlara başladı.
İlk uçuşun ardından, İstanbul Havalimanı'nda Flyadeal ve İGA temsilcilerinin katıldığı resmi tören düzenlendi.
Törende konuşan Flyadeal üt düzey yöneticisi Con Korfiatis, Körfez ve Arap bölgelerinden Türkiye'ye uçuş sayısının arttığını belirterek, "Bunun yanı sıra küresel olarak dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşumuzu gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlaşma sayesinde Suudi Arabistan Krallığı ve Türkiye arasındaki ilişkilerin de olumlu etkileneceği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.
Törende, ilk uçuş için hatıra fotoğrafı çektirildi.