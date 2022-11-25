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Şişli'de bir evde silahla vurulmuş halde 2'si kadın, biri erkek 3 ceset bulundu
Şişli'de bir evde silahla vurulmuş halde 2'si kadın, biri erkek 3 ceset bulundu
Şişli Kuştepe Mahallesi'nde bir gecekonduda silahla vurulmuş halde 2'i kadın 1'i erkek olmak üzere 3 ceset bulundu. Polisin olay yerindeki incelemeleri... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
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Şişli’de polis ekipleri ihbar üzerine Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak’ta yer alan gecekonduya gitti.Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vuruldukları belirtilen 2’si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.Evde yapılan aramada herhangi bir ateşli silah bulunamadı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyo
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Şişli'de bir evde silahla vurulmuş halde 2'si kadın, biri erkek 3 ceset bulundu

20:19 25.11.2022 (güncellendi: 20:36 25.11.2022)
© İHAPolis, olay yeri, polis araçları
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© İHA
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Şişli Kuştepe Mahallesi'nde bir gecekonduda silahla vurulmuş halde 2'i kadın 1'i erkek olmak üzere 3 ceset bulundu. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Şişli’de polis ekipleri ihbar üzerine Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak’ta yer alan gecekonduya gitti.
Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vuruldukları belirtilen 2’si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Evde yapılan aramada herhangi bir ateşli silah bulunamadı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyo
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