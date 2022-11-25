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https://sputniknews.com.tr/20221125/rus-disisleri-apnin-rusyayi-teror-sponsoru-devlet-olarak-tanima-karari-dostane-olmayan-bir-adim-1063844789.html
Rus Dışişleri: AP’nin Rusya'yı ‘terör sponsoru devlet’ olarak tanıma kararı dostane olmayan bir adım
Rus Dışişleri: AP’nin Rusya'yı ‘terör sponsoru devlet’ olarak tanıma kararı dostane olmayan bir adım
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sıromolotov, Rusya'nın ‘terörizmin sponsoru devlet’ olarak tanınmasına ilişkin AP kararını dostane olmayan bir adım olarak... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T20:53+0300
2022-11-25T20:53+0300
dünya
rusya
avrupa parlamentosu (ap)
ap
terörizm
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Rusya'yı ‘terörizmin sponsoru devlet’ olarak tanıma kararının dostane olmayan bir adım olduğunu söyledi.Sıromolotov, Rusya'yı ‘terörizmin sponsoru devlet’ olarak suçlama girişimlerinin Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonundan çok önce başladığını ve bu tür suçlamaları 2014'ten beri dile getiren Kiev'in bu söylemlerin ‘öncüsü’ olduğunu belirtti.Rus diplomat, son birkaç aydır bu tür söylemlerin Rusya'ya düşman olan bazı ülkelerin parlamentoları tarafından da dillendirildiğine dikkat çekerek, “Bu düşmanca adım, Batı'nın ülkemize karşı yürüttüğü özel enformasyon ve politik kampanyanın bir parçasıdır ve uluslararası terörizme karşı mücadeledeki fiili durumla hiçbir ilgisi yoktur” dedi.Sıromolotov, 90’lı yıllarda Kuzey Kafkasya'da yürütülen terörle mücadele operasyonu sırasında Batı’nın Rusya topraklarında faaliyet gösteren suçlulara sponsorluk yaptığını, onlara ev sahipliği yaptığını, onlara silah ve mühimmat sağladığını vurgulayarak, “Rusya, terörle mücadele faaliyetlerinde her zaman sorumlu bir katılımcı olduğunu göstermiştir. Avrupa Parlamentosu veya diğer ülkeler gerçek teröristleri görmek istiyorlarsa, kısa bir süre önce Baltık ve Karadeniz'de olanları daha yakından incelemelerini, daha derinden anlamalarını ve düzmece karar törenlerine katılmamalarını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.Diplomat, Rusya’nın her zaman, bazı kötü niyetli devletlerin BM tüzüğünün hükümlerini ihlal ederek diğer devletlerin iç yetkilerindeki meselelere müdahaleyi haklı çıkarmak için istismar ettiği devlet terörizmi’ doktrininin reddi çizgisini savunduğunu ve savunmaya devam edeceğini kaydetti.
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rusya, avrupa parlamentosu (ap), ap, terörizm
rusya, avrupa parlamentosu (ap), ap, terörizm

Rus Dışişleri: AP’nin Rusya'yı ‘terör sponsoru devlet’ olarak tanıma kararı dostane olmayan bir adım

20:53 25.11.2022
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sıromolotov, Rusya'nın ‘terörizmin sponsoru devlet’ olarak tanınmasına ilişkin AP kararını dostane olmayan bir adım olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Rusya'yı ‘terörizmin sponsoru devlet’ olarak tanıma kararının dostane olmayan bir adım olduğunu söyledi.
Sıromolotov, Rusya'yı ‘terörizmin sponsoru devlet’ olarak suçlama girişimlerinin Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonundan çok önce başladığını ve bu tür suçlamaları 2014'ten beri dile getiren Kiev'in bu söylemlerin ‘öncüsü’ olduğunu belirtti.
Rus diplomat, son birkaç aydır bu tür söylemlerin Rusya'ya düşman olan bazı ülkelerin parlamentoları tarafından da dillendirildiğine dikkat çekerek, “Bu düşmanca adım, Batı'nın ülkemize karşı yürüttüğü özel enformasyon ve politik kampanyanın bir parçasıdır ve uluslararası terörizme karşı mücadeledeki fiili durumla hiçbir ilgisi yoktur” dedi.
Sıromolotov, 90’lı yıllarda Kuzey Kafkasya'da yürütülen terörle mücadele operasyonu sırasında Batı’nın Rusya topraklarında faaliyet gösteren suçlulara sponsorluk yaptığını, onlara ev sahipliği yaptığını, onlara silah ve mühimmat sağladığını vurgulayarak, “Rusya, terörle mücadele faaliyetlerinde her zaman sorumlu bir katılımcı olduğunu göstermiştir. Avrupa Parlamentosu veya diğer ülkeler gerçek teröristleri görmek istiyorlarsa, kısa bir süre önce Baltık ve Karadeniz'de olanları daha yakından incelemelerini, daha derinden anlamalarını ve düzmece karar törenlerine katılmamalarını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.
Diplomat, Rusya’nın her zaman, bazı kötü niyetli devletlerin BM tüzüğünün hükümlerini ihlal ederek diğer devletlerin iç yetkilerindeki meselelere müdahaleyi haklı çıkarmak için istismar ettiği devlet terörizmi’ doktrininin reddi çizgisini savunduğunu ve savunmaya devam edeceğini kaydetti.
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