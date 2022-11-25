https://sputniknews.com.tr/20221125/putinnden-askeri-urunlerin-uretimini-ve-teslimatini-artirma-gorevi-1063849216.html

Putin’nden askeri ürünlerin üretimini ve teslimatını artırma görevi

Putin’nden askeri ürünlerin üretimini ve teslimatını artırma görevi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretimini ve tedarikini artırma görevini verdi. 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T23:55+0300

2022-11-25T23:55+0300

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Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in 15. yıldönümü etkinliğine katılan Putin, “İhtiyaç duyulan tüm ürün yelpazesinde üretimi ve teslimatları artırmak gerekli. Devletin verdiği görevler net, kaliteli ve tamamen belirlenen süre içinde yerine getirilmeli” diye konuştu.Günümüzde bir numaralı görevin, ordunun ihtiyaçlarını tamı tamına karşılamak olduğunu kaydeden Putin, “Her şeyden önce özel askeri harekatta yer alan birliklerin ihtiyaçları karşılanmalı” diye ekledi.Putin, bu yıl zor koşullara ve iç talebin artmasına rağmen rağmen yurt dışına 8 milyar dolar değerinde silah ihraç ettiklerini söyledi.Rus lider, sergiledikleri özverili çalışmadan dolayı silah üreticilerine teşekkür etti.

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rusya, vladimir putin, askeri, talimat, görev