https://sputniknews.com.tr/20221125/putinnden-askeri-urunlerin-uretimini-ve-teslimatini-artirma-gorevi-1063849216.html
Putin’nden askeri ürünlerin üretimini ve teslimatını artırma görevi
Putin’nden askeri ürünlerin üretimini ve teslimatını artırma görevi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretimini ve tedarikini artırma görevini verdi. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T23:55+0300
2022-11-25T23:55+0300
2022-11-25T23:58+0300
dünya
rusya
vladimir putin
askeri
talimat
görev
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Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in 15. yıldönümü etkinliğine katılan Putin, “İhtiyaç duyulan tüm ürün yelpazesinde üretimi ve teslimatları artırmak gerekli. Devletin verdiği görevler net, kaliteli ve tamamen belirlenen süre içinde yerine getirilmeli” diye konuştu.Günümüzde bir numaralı görevin, ordunun ihtiyaçlarını tamı tamına karşılamak olduğunu kaydeden Putin, “Her şeyden önce özel askeri harekatta yer alan birliklerin ihtiyaçları karşılanmalı” diye ekledi.Putin, bu yıl zor koşullara ve iç talebin artmasına rağmen rağmen yurt dışına 8 milyar dolar değerinde silah ihraç ettiklerini söyledi.Rus lider, sergiledikleri özverili çalışmadan dolayı silah üreticilerine teşekkür etti.
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rusya, vladimir putin, askeri, talimat, görev
rusya, vladimir putin, askeri, talimat, görev
Putin’nden askeri ürünlerin üretimini ve teslimatını artırma görevi
23:55 25.11.2022 (güncellendi: 23:58 25.11.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretimini ve tedarikini artırma görevini verdi.
Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in 15. yıldönümü etkinliğine katılan Putin, “İhtiyaç duyulan tüm ürün yelpazesinde üretimi ve teslimatları artırmak gerekli. Devletin verdiği görevler net, kaliteli ve tamamen belirlenen süre içinde yerine getirilmeli” diye konuştu.
Günümüzde bir numaralı görevin, ordunun ihtiyaçlarını tamı tamına karşılamak olduğunu kaydeden Putin, “Her şeyden önce özel askeri harekatta yer alan birliklerin ihtiyaçları karşılanmalı” diye ekledi.
Putin, bu yıl zor koşullara ve iç talebin artmasına rağmen rağmen yurt dışına 8 milyar dolar değerinde silah ihraç ettiklerini söyledi.
Rus lider, sergiledikleri özverili çalışmadan dolayı silah üreticilerine teşekkür etti.