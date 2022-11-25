https://sputniknews.com.tr/20221125/putin-ozel-askeri-harekata-katilan-askerlerin-anneleriyle-bir-araya-geldi--1063839126.html

Putin özel askeri harekata katılan askerlerin anneleriyle bir araya geldi

Putin özel askeri harekata katılan askerlerin anneleriyle bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekata katılan askerlerin anneleriyle Moskova'daki Novo-Ogarevo Devlet Başkanlığı... 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T16:55+0300

2022-11-25T16:55+0300

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dünya

rusya

vladimir putin

anneler günü

ukrayna

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Rusya'da yaklaşan Anneler Günü vesilesiyle 17 anneyle bir araya gelen Putin, oğullarını kaybeden annelerin acısını paylaştıklarını ve devletin desteğini ve omzunu hissetmeleri, unutulduklarını düşünmemeleri için her şeyi yapacaklarını ifade etti. Askerlerin harekata katılmayı tercih etmelerinin onlara verilen vatanseverlik eğitiminin de bir sonucu olduğunu kaydeden Putin, ebeveynlerin oynadığı bu önemli role dikkat çekti ve özel askeri harekatta görev yapan askerleri 'kahraman' olarak niteledi. Annelere internette ve medyada yer alan haberlerin tümüne inanmalarını tavsiye eden Putin, harekatla ilgili çok sayıda yalan haber servis edildiğini ve enformasyon saldırısı yapıldığını vurguladı. Cephedeki askerleri bazen telefonla arayarak onlarla konuştuğunu anlatan Putin, askerlerin ruh hallerinin ve davalarına bakışlarının kendisini olumlu anlamda şaşırttığının altını çizdi. Putin, bugün askerlerin annelerinin anlattıkları tüm hususları dikkate alacaklarının ve gerçek hayatta kullanacaklarının sözünü de verdi.

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rusya, vladimir putin, anneler günü, ukrayna