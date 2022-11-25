https://sputniknews.com.tr/20221125/peskov-zelenskiyin-kirim-aciklamasi-kievin-bariscil-cozume-hazir-olmadigini-gosteriyor-1063831886.html
Peskov: Zelenskiy'in Kırım açıklaması, Kiev'in barışçıl çözüme hazır olmadığını gösteriyor
Peskov: Zelenskiy'in Kırım açıklaması, Kiev'in barışçıl çözüme hazır olmadığını gösteriyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kırım'ı geri alacaklarına dair açıklamasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu sözlerin Kiev'in... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T13:36+0300
2022-11-25T13:36+0300
2022-11-25T13:36+0300
ukrayna krizi
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vladimir zelenskiy
dmitriy peskov
kırım
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Günlük basın toplantısında gazetecilerin Zelenskiy'in açıklamasını anımsatması üzerine Peskov, "Bu tür beyanlar, Ukrayna tarafının sorunu askeri olmayan metotlarla çözmeye hazır olmadığını, hazır olmak için istekli ve muktedir olmadığını bir kez daha ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.Kırım'ın Ukrayna'ya dönmesinin söz konusu olamayacağının, zira bunun Rusya topraklarının başkasının eline geçmesi anlamına geleceğinin altını çizen Peskov, "Bu bizim için Rusya topraklarının elden çıkarılmasından başka bir şey değil, burada farklı bir anlayış olamaz ve bu söz konusu dahi olamaz" diye vurguladı.
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rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, dmitriy peskov, kırım
rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, dmitriy peskov, kırım
Peskov: Zelenskiy'in Kırım açıklaması, Kiev'in barışçıl çözüme hazır olmadığını gösteriyor
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kırım'ı geri alacaklarına dair açıklamasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu sözlerin Kiev'in çatışmaları barışçıl yoldan çözmeye hazır olmadığını gösterdiğini söyledi.
Günlük basın toplantısında gazetecilerin Zelenskiy'in açıklamasını anımsatması üzerine Peskov, "Bu tür beyanlar, Ukrayna tarafının sorunu askeri olmayan metotlarla çözmeye hazır olmadığını, hazır olmak için istekli ve muktedir olmadığını bir kez daha ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.
Kırım'ın Ukrayna'ya dönmesinin söz konusu olamayacağının, zira bunun Rusya topraklarının başkasının eline geçmesi anlamına geleceğinin altını çizen Peskov, "Bu bizim için Rusya topraklarının elden çıkarılmasından başka bir şey değil, burada farklı bir anlayış olamaz ve bu söz konusu dahi olamaz" diye vurguladı.