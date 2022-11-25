https://sputniknews.com.tr/20221125/peskov-zelenskiyin-kirim-aciklamasi-kievin-bariscil-cozume-hazir-olmadigini-gosteriyor-1063831886.html

Peskov: Zelenskiy'in Kırım açıklaması, Kiev'in barışçıl çözüme hazır olmadığını gösteriyor

Peskov: Zelenskiy'in Kırım açıklaması, Kiev'in barışçıl çözüme hazır olmadığını gösteriyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Kırım'ı geri alacaklarına dair açıklamasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu sözlerin Kiev'in... 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T13:36+0300

2022-11-25T13:36+0300

2022-11-25T13:36+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

vladimir zelenskiy

dmitriy peskov

kırım

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Günlük basın toplantısında gazetecilerin Zelenskiy'in açıklamasını anımsatması üzerine Peskov, "Bu tür beyanlar, Ukrayna tarafının sorunu askeri olmayan metotlarla çözmeye hazır olmadığını, hazır olmak için istekli ve muktedir olmadığını bir kez daha ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.Kırım'ın Ukrayna'ya dönmesinin söz konusu olamayacağının, zira bunun Rusya topraklarının başkasının eline geçmesi anlamına geleceğinin altını çizen Peskov, "Bu bizim için Rusya topraklarının elden çıkarılmasından başka bir şey değil, burada farklı bir anlayış olamaz ve bu söz konusu dahi olamaz" diye vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20221121/kremlin-ukraynada-esir-dusen-askerlerimizi-kursuna-dizenleri-kendimiz-bulup-cezalandiracagiz-1063678230.html

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rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, dmitriy peskov, kırım