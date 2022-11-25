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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221125/nato-isvec-veya-finlandiyaya-saldiri-olursa-tepki-verecek-1063840916.html
NATO, İsveç veya Finlandiya'ya saldırı olursa tepki verecek
NATO, İsveç veya Finlandiya'ya saldırı olursa tepki verecek
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç veya Finlandiya'ya karşı herhangi bir saldırı veya saldırgan tutum olursa NATO'nun tepki vereceğini vurguladı. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T17:14+0300
2022-11-25T17:15+0300
ukrayna krizi
isveç
finlandiya
nato
çin
rusya
ukrayna
jens stoltenberg
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 29-30 Kasım'da Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurularıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken iki ülkenin başvurusu sonrası imzalanan katılım protokollerinin Macaristan ve Türkiye dışında 28 üye ülkenin meclislerinde onaylandığını hatırlattı. Kalan iki ülkenin de onaylayacağına inandığını belirten Jens Stoltenberg, bunun en kısa zamanda gerçekleşmesi için çağrıda bulundu. Stoltenberg, bu ay başında İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüğü konuların arasında bunun da bulunduğunu ifade ederek İsveç ve Finlandiya'nın, haziranda Türkiye ile imzaladıkları üçlü muhtıranın gereklerini yerine getirdiğini söyledi. İki ülkenin NATO üyeliğinin ittifakı güçlendireceğini vurgulayan Stoltenberg, ABD ve İngiltere dahil bazı ülkelerin İsveç ve Finlandiya'ya güvenlik garantileri sunduğunu hatırlattı. Stoltenberg, "İki ülke askeri olsun, sivil olsun tüm NATO faaliyetlerine katılmaktadır. Bu da İsveç veya Finlandiya'ya karşı herhangi bir saldırı veya saldırgan tutum olursa NATO'nun tepki vermemesi tasavvur edilemez" diye konuştu. Bükreş'te gelecek hafta yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı hakkında da bilgi veren Stoltenberg, Ukrayna'ya desteğin öneminin altını çizdi ve bakanların Ukrayna'ya askeri olmayan desteği de artırma kararı alacaklarını söyledi. Uzun vadede Ukrayna'nın Sovyet dönemi askeri ekipmandan, doktrin ve eğitimden NATO standartlarına geçmesi için destek vereceklerini aktaran Stoltenberg, Ukrayna'nın, elindeki Sovyet dönemi silahlar için mühimmat ve bazı malzemelere ihtiyacı olduğunu söyledi. Stoltenberg, bazı NATO müttefiklerinin bu tür malzemeleri üretecek tesisi bulunduğunu, bu malzemelerin üretiminin artırıldığını aktardı. Toplantıda ayrıca NATO müttefiklerinin Çin'in oluşturduğu sınamaları ele alacağını belirten Stoltenberg, şunları dile getirdi: "Çin bir hasım değil ancak askeri modernizasyonunu hızlandırıyor, Arktik bölgesinde, Batı Balkanlar'da, uzayda ve siber alanda varlığını artırıyor. Ayrıca NATO müttefiklerinin kritik altyapılarını kontrol etmek istiyor. Ukrayna'daki savaş Rus gazına olan tehlikeli bağımlılığımızı ortaya çıkardı. Bu nedenle sadece Çin değil, tüm otoriter rejimlere karşı bağımlılığımızı değerlendirmeliyiz."
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isveç, finlandiya, nato, çin, rusya, ukrayna, jens stoltenberg
isveç, finlandiya, nato, çin, rusya, ukrayna, jens stoltenberg

NATO, İsveç veya Finlandiya'ya saldırı olursa tepki verecek

17:14 25.11.2022 (güncellendi: 17:15 25.11.2022)
© AAJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© AA
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç veya Finlandiya'ya karşı herhangi bir saldırı veya saldırgan tutum olursa NATO'nun tepki vereceğini vurguladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 29-30 Kasım'da Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurularıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken iki ülkenin başvurusu sonrası imzalanan katılım protokollerinin Macaristan ve Türkiye dışında 28 üye ülkenin meclislerinde onaylandığını hatırlattı.
Kalan iki ülkenin de onaylayacağına inandığını belirten Jens Stoltenberg, bunun en kısa zamanda gerçekleşmesi için çağrıda bulundu. Stoltenberg, bu ay başında İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüğü konuların arasında bunun da bulunduğunu ifade ederek İsveç ve Finlandiya'nın, haziranda Türkiye ile imzaladıkları üçlü muhtıranın gereklerini yerine getirdiğini söyledi.
İki ülkenin NATO üyeliğinin ittifakı güçlendireceğini vurgulayan Stoltenberg, ABD ve İngiltere dahil bazı ülkelerin İsveç ve Finlandiya'ya güvenlik garantileri sunduğunu hatırlattı. Stoltenberg, "İki ülke askeri olsun, sivil olsun tüm NATO faaliyetlerine katılmaktadır. Bu da İsveç veya Finlandiya'ya karşı herhangi bir saldırı veya saldırgan tutum olursa NATO'nun tepki vermemesi tasavvur edilemez" diye konuştu.
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Bükreş'te gelecek hafta yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı hakkında da bilgi veren Stoltenberg, Ukrayna'ya desteğin öneminin altını çizdi ve bakanların Ukrayna'ya askeri olmayan desteği de artırma kararı alacaklarını söyledi.
Uzun vadede Ukrayna'nın Sovyet dönemi askeri ekipmandan, doktrin ve eğitimden NATO standartlarına geçmesi için destek vereceklerini aktaran Stoltenberg, Ukrayna'nın, elindeki Sovyet dönemi silahlar için mühimmat ve bazı malzemelere ihtiyacı olduğunu söyledi. Stoltenberg, bazı NATO müttefiklerinin bu tür malzemeleri üretecek tesisi bulunduğunu, bu malzemelerin üretiminin artırıldığını aktardı.
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Toplantıda ayrıca NATO müttefiklerinin Çin'in oluşturduğu sınamaları ele alacağını belirten Stoltenberg, şunları dile getirdi: "Çin bir hasım değil ancak askeri modernizasyonunu hızlandırıyor, Arktik bölgesinde, Batı Balkanlar'da, uzayda ve siber alanda varlığını artırıyor. Ayrıca NATO müttefiklerinin kritik altyapılarını kontrol etmek istiyor. Ukrayna'daki savaş Rus gazına olan tehlikeli bağımlılığımızı ortaya çıkardı. Bu nedenle sadece Çin değil, tüm otoriter rejimlere karşı bağımlılığımızı değerlendirmeliyiz."
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