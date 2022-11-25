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Merkez Bankası'ndan TL mevduatı için yeni adım
Merkez Bankası'ndan TL mevduatı için yeni adım
Merkez Bankası, TL'yi desteklemek için yeni bir adım daha attı. TL mevduat oranı yüzde 50'nin altında kalan bankalardan alınan komisyon yüzde 3'ten yüzde 8'e... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T10:44+0300
2022-11-25T10:44+0300
ekonomi
ekonomi
merkez bankası
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) TL mevduat gelişimini destekleyecek adımlarına bir yenisini ekledi.TCMB, dün bankalara gönderdiği yazı ile yabancı para yükümlülüklerin artırılması ve Türk lirası mevduat gelişimini desteklemek amacıyla bazı düzenlemelere gitti.Buna göre bankalar için dönüşüm oranlarına göre farklılaşan komisyon uygulamasına son verilirken, mevduatlardaki Türk lirasının payına göre değişen oranlarda komisyon alınmasına karar verildi.TL mevduat oranı yüzde 60 ve üzeri olan bankalar için yüzde sıfır, yüzde 50-60 bandı için yüzde 3 komisyon uygulanacak.TL'ye dönmeyene yüzde 8 komisyonDaha önce yüzde 3 olan TL mevduat oranı yüzde 50'nin altında kalan bankalardan alınan komisyon ise yüzde 8'e çıkarıldı.Komisyonlar, TCMB nezdindeki zorunlu karşılık ve ihbarlı döviz mevduat hesaplarında döviz olarak tutulan tutarlar üzerinden tahsil edilecek.Yeni oranlar 23 Aralık hesaplama tarihinden itibaren uygulanacak. Böylece, daha önce dövizden TL’ye dönüşlere göre yüzde 5 olarak belirlenen komisyon uygulamasına da 23 Aralık hesaplama tarihi itibarıyla son verilecek.TCMB bu uygulama ile 2022 Para ve Kur Politikası metninde paylaşılan yabancı para yükümlülük maliyetlerinin artırılması ve TL mevduat gelişimini destekleyecek
https://sputniknews.com.tr/20221124/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1063791575.html
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ekonomi, merkez bankası, dolar
ekonomi, merkez bankası, dolar

Merkez Bankası'ndan TL mevduatı için yeni adım

10:44 25.11.2022
© AATCMB - Merkez Bankası
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© AA
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Merkez Bankası, TL'yi desteklemek için yeni bir adım daha attı. TL mevduat oranı yüzde 50'nin altında kalan bankalardan alınan komisyon yüzde 3'ten yüzde 8'e çıkarıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) TL mevduat gelişimini destekleyecek adımlarına bir yenisini ekledi.
TCMB, dün bankalara gönderdiği yazı ile yabancı para yükümlülüklerin artırılması ve Türk lirası mevduat gelişimini desteklemek amacıyla bazı düzenlemelere gitti.

Buna göre bankalar için dönüşüm oranlarına göre farklılaşan komisyon uygulamasına son verilirken, mevduatlardaki Türk lirasının payına göre değişen oranlarda komisyon alınmasına karar verildi.
TL mevduat oranı yüzde 60 ve üzeri olan bankalar için yüzde sıfır, yüzde 50-60 bandı için yüzde 3 komisyon uygulanacak.

TL'ye dönmeyene yüzde 8 komisyon

Daha önce yüzde 3 olan TL mevduat oranı yüzde 50'nin altında kalan bankalardan alınan komisyon ise yüzde 8'e çıkarıldı.
Komisyonlar, TCMB nezdindeki zorunlu karşılık ve ihbarlı döviz mevduat hesaplarında döviz olarak tutulan tutarlar üzerinden tahsil edilecek.

Yeni oranlar 23 Aralık hesaplama tarihinden itibaren uygulanacak. Böylece, daha önce dövizden TL’ye dönüşlere göre yüzde 5 olarak belirlenen komisyon uygulamasına da 23 Aralık hesaplama tarihi itibarıyla son verilecek.
TCMB bu uygulama ile 2022 Para ve Kur Politikası metninde paylaşılan yabancı para yükümlülük maliyetlerinin artırılması ve TL mevduat gelişimini destekleyecek
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2022
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