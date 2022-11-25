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https://sputniknews.com.tr/20221125/macaristan-isvec-ve-finlandiyanin-natoya-uyelik-onayini-erteledi-1063825088.html
Macaristan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik onayını erteledi
Macaristan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik onayını erteledi
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri için gerekli meclis onayının 2023'teki ilk oturumda alınacağını açıkladı. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T11:47+0300
2022-11-25T11:47+0300
dünya
isveç
finlandiya
nato
macaristan
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Orban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Macaristan'ın her iki ülkenin de NATO üyeliğini desteklediğini belirterek, "Macaristan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini destekliyor ve parlamento bunu gelecek yılın ilk oturumunda gündeme alacak" dedi.Macaristan parlamentosunun 2023'teki ilk oturumunun şubat ayında toplanması planlanıyor.Macaristan hükümet yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklamalarda, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri için gerekli olan meclis onayının 2022'de alınacağını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221124/isvec-topraklarimizda-terore-yer-yok-1063783243.html
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isveç, finlandiya, nato, macaristan, viktor orban
isveç, finlandiya, nato, macaristan, viktor orban

Macaristan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik onayını erteledi

11:47 25.11.2022
© AFP 2022 / ALEX HALADAVictor Orban
Victor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© AFP 2022 / ALEX HALADA
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri için gerekli meclis onayının 2023'teki ilk oturumda alınacağını açıkladı.
Orban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Macaristan'ın her iki ülkenin de NATO üyeliğini desteklediğini belirterek, "Macaristan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini destekliyor ve parlamento bunu gelecek yılın ilk oturumunda gündeme alacak" dedi.
Macaristan parlamentosunun 2023'teki ilk oturumunun şubat ayında toplanması planlanıyor.
Macaristan hükümet yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklamalarda, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri için gerekli olan meclis onayının 2022'de alınacağını belirtmişti.
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