https://sputniknews.com.tr/20221125/macaristan-abd-avrupadaki-ekonomik-resesyondan-fayda-sagliyor-1063841793.html

Macaristan: ABD, Avrupa'daki ekonomik resesyondan fayda sağlıyor

Macaristan: ABD, Avrupa'daki ekonomik resesyondan fayda sağlıyor

Ukrayna'daki olayların ve Rusya'ya yaptırımların Avrupa ekonomisinde resesyona neden olduğunu belirten Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter... 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T18:40+0300

2022-11-25T18:40+0300

2022-11-25T18:41+0300

dünya

ukrayna

macaristan

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055334488_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_346c04df3013d53b27b0a2dafc042cc0.jpg

AB ülkelerinin ticaret bakanlarının Brüksel'de yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "Ukrayna'da yaşanan olaylar ve AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları enerji krizine yol açarak Avrupa ekonomisini resesyona sürükledi. Dünya ekonomisine bakarsanız, AB'nin artık kaybeden tarafta olduğunu görebilirsiniz. Avrupa ekonomisinin çektiği acılardan kimin kazanç sağladığı da tamamen açık" ifadelerini kullandı.'Kiev, Ukrayna'daki Macar şirketlerin çalışmasına engel oluyor'Kiev'in Ukrayna'daki Macar şirketlerin çalışmasına engel olduğunu anlatan Szijjarto, "Şirketlerimiz hiçbir kanunu ihlal etmiyor, 'tek günahları' uluslararası şirket olmaları ve bu nedenle Rusya'da varlık göstermeleri. Macaristan Ukrayna'ya yardım ederken Macar şirketlerine yönelik bu tür eylemler kabul edilemez" dedi.

ukrayna

macaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, macaristan, abd