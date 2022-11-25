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Macaristan: ABD, Avrupa'daki ekonomik resesyondan fayda sağlıyor
Macaristan: ABD, Avrupa'daki ekonomik resesyondan fayda sağlıyor
Ukrayna'daki olayların ve Rusya'ya yaptırımların Avrupa ekonomisinde resesyona neden olduğunu belirten Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T18:40+0300
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AB ülkelerinin ticaret bakanlarının Brüksel'de yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "Ukrayna'da yaşanan olaylar ve AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları enerji krizine yol açarak Avrupa ekonomisini resesyona sürükledi. Dünya ekonomisine bakarsanız, AB'nin artık kaybeden tarafta olduğunu görebilirsiniz. Avrupa ekonomisinin çektiği acılardan kimin kazanç sağladığı da tamamen açık" ifadelerini kullandı.'Kiev, Ukrayna'daki Macar şirketlerin çalışmasına engel oluyor'Kiev'in Ukrayna'daki Macar şirketlerin çalışmasına engel olduğunu anlatan Szijjarto, "Şirketlerimiz hiçbir kanunu ihlal etmiyor, 'tek günahları' uluslararası şirket olmaları ve bu nedenle Rusya'da varlık göstermeleri. Macaristan Ukrayna'ya yardım ederken Macar şirketlerine yönelik bu tür eylemler kabul edilemez" dedi.
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ukrayna, macaristan, abd
ukrayna, macaristan, abd

Macaristan: ABD, Avrupa'daki ekonomik resesyondan fayda sağlıyor

18:40 25.11.2022 (güncellendi: 18:41 25.11.2022)
© REUTERSMacaristan bayrağı
Macaristan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© REUTERS
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Ukrayna'daki olayların ve Rusya'ya yaptırımların Avrupa ekonomisinde resesyona neden olduğunu belirten Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ABD'nin bu durumda fayda elde ettiğini söyledi.
AB ülkelerinin ticaret bakanlarının Brüksel'de yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "Ukrayna'da yaşanan olaylar ve AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları enerji krizine yol açarak Avrupa ekonomisini resesyona sürükledi. Dünya ekonomisine bakarsanız, AB'nin artık kaybeden tarafta olduğunu görebilirsiniz. Avrupa ekonomisinin çektiği acılardan kimin kazanç sağladığı da tamamen açık" ifadelerini kullandı.

'Kiev, Ukrayna'daki Macar şirketlerin çalışmasına engel oluyor'

Kiev'in Ukrayna'daki Macar şirketlerin çalışmasına engel olduğunu anlatan Szijjarto, "Şirketlerimiz hiçbir kanunu ihlal etmiyor, 'tek günahları' uluslararası şirket olmaları ve bu nedenle Rusya'da varlık göstermeleri. Macaristan Ukrayna'ya yardım ederken Macar şirketlerine yönelik bu tür eylemler kabul edilemez" dedi.
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