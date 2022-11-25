https://sputniknews.com.tr/20221125/lukasenko-genclerimizin-elinde-silahla-ulkeyi-savunmak-zorunda-kalmasini-istemiyorum-1063842565.html

Lukaşenko: Gençlerimizin elinde silahla ülkeyi savunmak zorunda kalmasını istemiyorum

Lukaşenko: Gençlerimizin elinde silahla ülkeyi savunmak zorunda kalmasını istemiyorum

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, genç neslin elinde silahla ülkelerini savunma zorunda kalmasını istemediğini belirtti. 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T19:07+0300

2022-11-25T19:07+0300

2022-11-25T19:07+0300

dünya

aleksandr lukaşenko

belarus

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/11/1061321916_0:72:3385:1976_1920x0_80_0_0_d70140f1392db02fefba526e5ee30f06.jpg

Belarus’un Ukrayna sınırındaki Gomel Bölgesi’nde tarımla ilgili bir toplantıda konuşan Lukaşenko, “Hissettiniz. Burada size yakın. Oysa siz sadece kokusunu aldınız. Çocuklarımızın eline silah alıp ülkelerini savunma gitmesini istemiyorum. Bunu kesinlikle istemiyorum. Biriniz bunu istiyorsa kalkın ve temin edeceğinizi söyleyin” diye konuştu.Daha önce Lukaşenko, Ukrayna’daki durumla ilgili barış görüşmelerinin en kısa zamanda başlaması gerektiğini defalarca dile getirmişti.

belarus

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksandr lukaşenko, belarus, ukrayna