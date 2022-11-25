https://sputniknews.com.tr/20221125/lukasenko-genclerimizin-elinde-silahla-ulkeyi-savunmak-zorunda-kalmasini-istemiyorum-1063842565.html
Lukaşenko: Gençlerimizin elinde silahla ülkeyi savunmak zorunda kalmasını istemiyorum
Lukaşenko: Gençlerimizin elinde silahla ülkeyi savunmak zorunda kalmasını istemiyorum
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, genç neslin elinde silahla ülkelerini savunma zorunda kalmasını istemediğini belirtti. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T19:07+0300
2022-11-25T19:07+0300
2022-11-25T19:07+0300
dünya
aleksandr lukaşenko
belarus
ukrayna
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Belarus’un Ukrayna sınırındaki Gomel Bölgesi’nde tarımla ilgili bir toplantıda konuşan Lukaşenko, “Hissettiniz. Burada size yakın. Oysa siz sadece kokusunu aldınız. Çocuklarımızın eline silah alıp ülkelerini savunma gitmesini istemiyorum. Bunu kesinlikle istemiyorum. Biriniz bunu istiyorsa kalkın ve temin edeceğinizi söyleyin” diye konuştu.Daha önce Lukaşenko, Ukrayna’daki durumla ilgili barış görüşmelerinin en kısa zamanda başlaması gerektiğini defalarca dile getirmişti.
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aleksandr lukaşenko, belarus, ukrayna
aleksandr lukaşenko, belarus, ukrayna
Lukaşenko: Gençlerimizin elinde silahla ülkeyi savunmak zorunda kalmasını istemiyorum
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, genç neslin elinde silahla ülkelerini savunma zorunda kalmasını istemediğini belirtti.
Belarus’un Ukrayna sınırındaki Gomel Bölgesi’nde tarımla ilgili bir toplantıda konuşan Lukaşenko, “Hissettiniz. Burada size yakın. Oysa siz sadece kokusunu aldınız. Çocuklarımızın eline silah alıp ülkelerini savunma gitmesini istemiyorum. Bunu kesinlikle istemiyorum. Biriniz bunu istiyorsa kalkın ve temin edeceğinizi söyleyin” diye konuştu.
Daha önce Lukaşenko, Ukrayna’daki durumla ilgili barış görüşmelerinin en kısa zamanda başlaması gerektiğini defalarca dile getirmişti.