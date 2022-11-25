Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221125/kusura-bakma-abi-diye-not-birakip-bilezigi-caldi-kuyumcu-sikayetci-olmadi-1063833487.html
'Kusura bakma abi' diye not bırakıp bileziği çaldı, kuyumcu şikayetçi olmadı
'Kusura bakma abi' diye not bırakıp bileziği çaldı, kuyumcu şikayetçi olmadı
Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde müşteri gibi girdiği kuyumcuya not bırakıp bileziği çalan şüpheli gözaltına alındı. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T14:00+0300
2022-11-25T14:11+0300
hırsız
bilezik
türkiye
zonguldak
kuyumcu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/19/1063834183_13:0:1049:583_1920x0_80_0_0_270ca2d9f868f7286942bd162a9175a8.jpg
Zonguldak'a bağlı 19 Mayıs Mahallesi İstasyon Caddesi’nde, dün bir kuyumcuya giren şüpheli İ.B, annesine bilezik alacağını söyleyerek fiyat bilgisi aldı. Elindeki bileziği incelerken kuyumcuya sorular yönelten İ.B, “Abi kusura bakma, bunu yapmak zorundayım. Polise haber verme. Birkaç gün sonra iki misli ödeyeceğim” yazılı not bırakıp kaçtı.Yakalanan zanlı karakola götürüldü. İşletme sahibi Ahmet Danış’ın şikayetçi olmaması üzerine şüpheli, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.Yaşananları gazetecilere anlatan kuyumcu Danış, “Aslında olmak gerekiyor ama böyle yazı bırakmış. Çaresizliğinden dolayı olduğunu düşünerek şikayetçi olmadım” dedi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına da yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20220713/su-icme-bahanesiyle-kuyumcuyu-oyaladi-55-bin-tllik-bilekligi-caldi-1058662038.html
türkiye
zonguldak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/19/1063834183_142:0:919:583_1920x0_80_0_0_afd713a11ae248d1e46143b224fba203.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hırsız, bilezik, zonguldak, kuyumcu
hırsız, bilezik, zonguldak, kuyumcu

'Kusura bakma abi' diye not bırakıp bileziği çaldı, kuyumcu şikayetçi olmadı

14:00 25.11.2022 (güncellendi: 14:11 25.11.2022)
© AAZonguldak’ın Kozlu ilçesindeki kuyumcuda hırsızlık
Zonguldak’ın Kozlu ilçesindeki kuyumcuda hırsızlık - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde müşteri gibi girdiği kuyumcuya not bırakıp bileziği çalan şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak'a bağlı 19 Mayıs Mahallesi İstasyon Caddesi’nde, dün bir kuyumcuya giren şüpheli İ.B, annesine bilezik alacağını söyleyerek fiyat bilgisi aldı.
Elindeki bileziği incelerken kuyumcuya sorular yönelten İ.B, “Abi kusura bakma, bunu yapmak zorundayım. Polise haber verme. Birkaç gün sonra iki misli ödeyeceğim” yazılı not bırakıp kaçtı.
Yakalanan zanlı karakola götürüldü. İşletme sahibi Ahmet Danış’ın şikayetçi olmaması üzerine şüpheli, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
© AAYakalanan zanlı karakola götürüldü. İşletme sahibi Ahmet Danış’ın şikayetçi olmaması üzerine şüpheli, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Yakalanan zanlı karakola götürüldü. İşletme sahibi Ahmet Danış’ın şikayetçi olmaması üzerine şüpheli, işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
Yakalanan zanlı karakola götürüldü. İşletme sahibi Ahmet Danış’ın şikayetçi olmaması üzerine şüpheli, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
© AA
Yaşananları gazetecilere anlatan kuyumcu Danış, “Aslında olmak gerekiyor ama böyle yazı bırakmış. Çaresizliğinden dolayı olduğunu düşünerek şikayetçi olmadım” dedi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına da yansıdı.
Diyarbakır'da iki kadın hırsız - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2022
TÜRKİYE
Su içme bahanesiyle kuyumcuyu oyaladı, 55 bin TL'lik bilekliği çaldı
13 Temmuz, 12:48
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала