https://sputniknews.com.tr/20221125/kusura-bakma-abi-diye-not-birakip-bilezigi-caldi-kuyumcu-sikayetci-olmadi-1063833487.html

'Kusura bakma abi' diye not bırakıp bileziği çaldı, kuyumcu şikayetçi olmadı

'Kusura bakma abi' diye not bırakıp bileziği çaldı, kuyumcu şikayetçi olmadı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde müşteri gibi girdiği kuyumcuya not bırakıp bileziği çalan şüpheli gözaltına alındı. 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T14:00+0300

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hırsız

bilezik

türkiye

zonguldak

kuyumcu

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Zonguldak'a bağlı 19 Mayıs Mahallesi İstasyon Caddesi’nde, dün bir kuyumcuya giren şüpheli İ.B, annesine bilezik alacağını söyleyerek fiyat bilgisi aldı. Elindeki bileziği incelerken kuyumcuya sorular yönelten İ.B, “Abi kusura bakma, bunu yapmak zorundayım. Polise haber verme. Birkaç gün sonra iki misli ödeyeceğim” yazılı not bırakıp kaçtı.Yakalanan zanlı karakola götürüldü. İşletme sahibi Ahmet Danış’ın şikayetçi olmaması üzerine şüpheli, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.Yaşananları gazetecilere anlatan kuyumcu Danış, “Aslında olmak gerekiyor ama böyle yazı bırakmış. Çaresizliğinden dolayı olduğunu düşünerek şikayetçi olmadım” dedi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına da yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20220713/su-icme-bahanesiyle-kuyumcuyu-oyaladi-55-bin-tllik-bilekligi-caldi-1058662038.html

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hırsız, bilezik, zonguldak, kuyumcu