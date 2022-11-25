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https://sputniknews.com.tr/20221125/konyada-hayvan-barinaginda-kopeklere-eziyet-eden-2-kisi-tutuklandi-1063842398.html
Konya'da hayvan barınağında köpeklere eziyet edip bir hayvanın ölümüne neden olan 2 kişi tutuklandı
Konya'da hayvan barınağında köpeklere eziyet edip bir hayvanın ölümüne neden olan 2 kişi tutuklandı
Konya'da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevli, kürekle vurarak bir köpeğin ölümüne neden oldu. Tepki çeken görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T18:58+0300
2022-11-25T19:00+0300
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Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu görüntüler sosyal medyada tepki çekti.Konuyla ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:"Görüntülerle ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanması, bu süreçte, ilgili şube müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verilip, olaya karışan işçilerin iş akdinin feshedilmesi ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."Şüpheli 2 kişi tutuklandıOlay sonrası gözaltına alınan şüpheliler Murat B. ve Sefa Ç., Dutlukır Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ters kelepçe takılarak adliyeye sevk edildi.Şüpheliler çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Bir ev Hayvanına veya Evcil Hayvana İşkence Etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Avukatlar savunmak istemediBu arada, emniyetteki ifadelerinin ardından tutuklanan şüphelilerden görüntülerde köpeğin başına kürekle vuran Murat B. ile köpeği sürükleyerek götüren Sefa Ç.’yi Konya Barosu avukatlarının savunmak istemediği öğrenildi.Avukatların CMK sistemini kapatarak avukat atamasını engelledikleri öne sürüldü.AK Parti Sözcüsü sosyal medyadan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Bütün canlılar aynı evrenin parçasıyız.Konya’da hayvanlara karşı sergilenen vahşi tutum, hepimizin vicdanını yaraladı ve derinden üzdü. Bütün canlıların ortak kaderi paylaştığına inanan bir değerler sistemine sahibiz. Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermeyiz...Evlatlarımızın ve vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanlar tarafından saldırıya uğramasını, vatandaşlarımızın mağdur olmasını engelleyecek tüm tedbirleri alacağız. Aynı zamanda da hayvanların eziyet ve zulüm görmesini engelleyecek mücadeleyi vermeye devam edeceğiz.Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi, hem sokak hayvanlarına sahip çıkacak hem de insanımızın bu tür sorunlarla karşılaşmamasını sağlayacak tavrımızı daha etkili şekilde uygulayacağız. Yetkililer bu doğrultuda gerekli tedbirleri almak üzere talimatlandırılmıştır.Konya’daki kahredici görüntülerin ardından Valiliğimiz ve Belediyemiz hemen müdahale etmiştir. İlgili kişiler görevden alınmıştır. Başsavcılık soruşturma başlatmıştır."
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Konya'da hayvan barınağında köpeklere eziyet edip bir hayvanın ölümüne neden olan 2 kişi tutuklandı

18:58 25.11.2022 (güncellendi: 19:00 25.11.2022)
© DHAKonya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddiasına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi.
Konya'da barınaktaki hayvanların telef edildiği iddiasına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili adli ve idari süreç başlatıldığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© DHA
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Konya'da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevli, kürekle vurarak bir köpeğin ölümüne neden oldu. Tepki çeken görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen iki kişi tutuklandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
Konuyla ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Görüntülerle ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanması, bu süreçte, ilgili şube müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verilip, olaya karışan işçilerin iş akdinin feshedilmesi ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

Şüpheli 2 kişi tutuklandı

Olay sonrası gözaltına alınan şüpheliler Murat B. ve Sefa Ç., Dutlukır Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ters kelepçe takılarak adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Bir ev Hayvanına veya Evcil Hayvana İşkence Etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avukatlar savunmak istemedi

Bu arada, emniyetteki ifadelerinin ardından tutuklanan şüphelilerden görüntülerde köpeğin başına kürekle vuran Murat B. ile köpeği sürükleyerek götüren Sefa Ç.’yi Konya Barosu avukatlarının savunmak istemediği öğrenildi.

Avukatların CMK sistemini kapatarak avukat atamasını engelledikleri öne sürüldü.
AK Parti Sözcüsü sosyal medyadan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bütün canlılar aynı evrenin parçasıyız.Konya’da hayvanlara karşı sergilenen vahşi tutum, hepimizin vicdanını yaraladı ve derinden üzdü. Bütün canlıların ortak kaderi paylaştığına inanan bir değerler sistemine sahibiz. Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermeyiz...

Evlatlarımızın ve vatandaşlarımızın sahipsiz hayvanlar tarafından saldırıya uğramasını, vatandaşlarımızın mağdur olmasını engelleyecek tüm tedbirleri alacağız. Aynı zamanda da hayvanların eziyet ve zulüm görmesini engelleyecek mücadeleyi vermeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi, hem sokak hayvanlarına sahip çıkacak hem de insanımızın bu tür sorunlarla karşılaşmamasını sağlayacak tavrımızı daha etkili şekilde uygulayacağız. Yetkililer bu doğrultuda gerekli tedbirleri almak üzere talimatlandırılmıştır.

Konya’daki kahredici görüntülerin ardından Valiliğimiz ve Belediyemiz hemen müdahale etmiştir. İlgili kişiler görevden alınmıştır. Başsavcılık soruşturma başlatmıştır."
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