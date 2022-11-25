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https://sputniknews.com.tr/20221125/isvec-basbakani-kristersson-turkiyeye-soz-verdigimiz-taahhutleri-yerine-getirecegiz-1063846217.html
İsveç Başbakanı Kristersson: Türkiye'ye söz verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz
İsveç Başbakanı Kristersson: Türkiye'ye söz verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz
İsveç Başbakanı Kristersson, Türkiye'ye verdikleri sözleri yerine getireceklerini söyledi. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T22:13+0300
2022-11-25T22:13+0300
dünya
ulf kristersson
türkiye
isveç
finlandiya
nato
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra'yı değerlendirdi.Başbakan Kristersson, "Dürüst olmak gerekirse bu bir Üçlü Muhtıra değil, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'ye güvenlik konusunda söz verdiği bir anlaşma. Türkiye'ye söz verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.Gelecek yıl bahar ayında yürürlüğe girmesi öngörülen yeni terör yasasını hatırlatan Kristersson, "(Yasa ile ilgili) Türkiye ile konuşuyoruz. Artık bu durum bizim NATO ile birlikte terörizme karşı mücadeleye dahil olma gerçeğidir" değerlendirmesinde bulundu.'Türkiye'nin görüşüne de saygı duyuyorum'Kristersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama sürecinin uzamasına da değinerek "Konu şu anda Türkiye'nin elinde, Türkiye'nin görüşüne de saygı duyuyorum. İsveç ve Finlandiya olarak Türkiye ile yaptığımız anlaşma, Türkiye'nin güvenliğini çok ciddiye aldığımızı gösteriyor" yorumunda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221125/nato-isvec-veya-finlandiyaya-saldiri-olursa-tepki-verecek-1063840916.html
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ulf kristersson, türkiye, isveç, finlandiya, nato, nato zirvesi
ulf kristersson, türkiye, isveç, finlandiya, nato, nato zirvesi

İsveç Başbakanı Kristersson: Türkiye'ye söz verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz

22:13 25.11.2022
© AP Photo / Janerik Henrikssonİsveç Başbakanı Ulf Kristersson
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© AP Photo / Janerik Henriksson
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İsveç Başbakanı Kristersson, Türkiye'ye verdikleri sözleri yerine getireceklerini söyledi.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra'yı değerlendirdi.
Başbakan Kristersson, "Dürüst olmak gerekirse bu bir Üçlü Muhtıra değil, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'ye güvenlik konusunda söz verdiği bir anlaşma. Türkiye'ye söz verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.
Gelecek yıl bahar ayında yürürlüğe girmesi öngörülen yeni terör yasasını hatırlatan Kristersson, "(Yasa ile ilgili) Türkiye ile konuşuyoruz. Artık bu durum bizim NATO ile birlikte terörizme karşı mücadeleye dahil olma gerçeğidir" değerlendirmesinde bulundu.

'Türkiye'nin görüşüne de saygı duyuyorum'

Kristersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama sürecinin uzamasına da değinerek "Konu şu anda Türkiye'nin elinde, Türkiye'nin görüşüne de saygı duyuyorum. İsveç ve Finlandiya olarak Türkiye ile yaptığımız anlaşma, Türkiye'nin güvenliğini çok ciddiye aldığımızı gösteriyor" yorumunda bulundu.
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