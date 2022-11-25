https://sputniknews.com.tr/20221125/istanbul-valiligi-1500ten-itibaren-sishane-ve-taksim-istasyonlarinda-metro-durmayacak-1063834464.html
İBB: 15.00'ten itibaren Şişhane ve Taksim istasyonlarında metro durmayacak
İBB: 15.00'ten itibaren Şişhane ve Taksim istasyonlarında metro durmayacak
İstanbul Valiliği, saat 15.00 itibarıyla, Şişhane ve Taksim istasyonlarında metronun durmayacağını açıkladı. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T14:11+0300
2022-11-25T14:11+0300
2022-11-25T14:12+0300
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İBB, İstanbul Valiliği kararıyla 15.00'ten sonra M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını duyurdu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20211124/istanbulda-metro-arizasi-istasyonlarda-yogunluk-olustu-1051118359.html
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istanbul, metro, taksim
İBB: 15.00'ten itibaren Şişhane ve Taksim istasyonlarında metro durmayacak
14:11 25.11.2022 (güncellendi: 14:12 25.11.2022) Abone ol
İstanbul Valiliği, saat 15.00 itibarıyla, Şişhane ve Taksim istasyonlarında metronun durmayacağını açıkladı.
İBB, İstanbul Valiliği kararıyla 15.00'ten sonra M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması şu şekilde:
"İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır."