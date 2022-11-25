https://sputniknews.com.tr/20221125/istanbul-valiligi-1500ten-itibaren-sishane-ve-taksim-istasyonlarinda-metro-durmayacak-1063834464.html

İBB: 15.00'ten itibaren Şişhane ve Taksim istasyonlarında metro durmayacak

İBB: 15.00'ten itibaren Şişhane ve Taksim istasyonlarında metro durmayacak

İstanbul Valiliği, saat 15.00 itibarıyla, Şişhane ve Taksim istasyonlarında metronun durmayacağını açıkladı. 25.11.2022, Sputnik Türkiye

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İBB, İstanbul Valiliği kararıyla 15.00'ten sonra M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını duyurdu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklaması şu şekilde:

https://sputniknews.com.tr/20211124/istanbulda-metro-arizasi-istasyonlarda-yogunluk-olustu-1051118359.html

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