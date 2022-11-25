https://sputniknews.com.tr/20221125/ispanyol-tekstil-sirketi-inditexin-galisyadaki-calisanlari-maas-artisi-talebiyle-greve-gitti-1063838518.html
İspanyol tekstil şirketi Inditex'in Galisya'daki çalışanları maaş artışı talebiyle greve gitti
İspanyol tekstil şirketi Inditex'in Galisya'daki çalışanları maaş artışı talebiyle greve gitti
İspanyol tekstil şirketi Inditex'in merkezinin bulunduğu Galisya bölgesindeki çalışanları, maaş artışı talebiyle greve gitti. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T16:09+0300
2022-11-25T16:09+0300
2022-11-25T16:09+0300
dünya
grev
zara
inditex
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Grev için Black Friday (Kara Cuma) olarak adlandırılan alışverişin en yoğun olduğu indirim günlerini seçen Inditex çalışanları, iş bırakma eylemleri nedeniyle Coruna kentinde gösteri düzenledi.Inditex'e bağlı mağazaların kapalı olduğu Coruna'da çalışanlar, sokaklara inerek maaşlarının artırılmasını, çalışma sözleşmelerinin uzun dönemli olarak revize edilmesini istedi.Sendikalardan verilen bilgilerde, Inditex çalışanlarının yüzde 57'sinin kısa dönemli sözleşmelerle dondurulan maaşlarla çalıştırıldığı belirtildi.Inditex'in Madrid'deki mağazaları da kış dönemi indirimlerinin başlayacağı 7 Ocak'ta greve gitme kararı aldı.Dünyanın en büyük tekstil grubundan biri olan ve bünyesinde Zara, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti, Bershka markalarını bulunduran Inditex, 2022 yılının şubat-temmuz döneminde 1 milyar 794 milyon euro net kar açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221125/sahane-cumayi-amazona-odete-cevirdiler-40-ulkede-amazon-iscileri-grev-ve-protestoda-1063836307.html
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grev, zara, inditex
İspanyol tekstil şirketi Inditex'in Galisya'daki çalışanları maaş artışı talebiyle greve gitti
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İspanyol tekstil şirketi Inditex'in merkezinin bulunduğu Galisya bölgesindeki çalışanları, maaş artışı talebiyle greve gitti.
Grev için Black Friday (Kara Cuma) olarak adlandırılan alışverişin en yoğun olduğu indirim günlerini seçen Inditex çalışanları, iş bırakma eylemleri nedeniyle Coruna kentinde gösteri düzenledi.
Inditex'e bağlı mağazaların kapalı olduğu Coruna'da çalışanlar, sokaklara inerek maaşlarının artırılmasını, çalışma sözleşmelerinin uzun dönemli olarak revize edilmesini istedi.
Sendikalardan verilen bilgilerde, Inditex çalışanlarının yüzde 57'sinin kısa dönemli sözleşmelerle dondurulan maaşlarla çalıştırıldığı belirtildi.
Inditex'in Madrid'deki mağazaları da kış dönemi indirimlerinin başlayacağı 7 Ocak'ta greve gitme kararı aldı.
Dünyanın en büyük tekstil grubundan biri olan ve bünyesinde Zara, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti, Bershka markalarını bulunduran Inditex, 2022 yılının şubat-temmuz döneminde 1 milyar 794 milyon euro net kar açıklamıştı.