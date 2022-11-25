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https://sputniknews.com.tr/20221125/ispanyol-tekstil-sirketi-inditexin-galisyadaki-calisanlari-maas-artisi-talebiyle-greve-gitti-1063838518.html
İspanyol tekstil şirketi Inditex'in Galisya'daki çalışanları maaş artışı talebiyle greve gitti
İspanyol tekstil şirketi Inditex'in Galisya'daki çalışanları maaş artışı talebiyle greve gitti
İspanyol tekstil şirketi Inditex'in merkezinin bulunduğu Galisya bölgesindeki çalışanları, maaş artışı talebiyle greve gitti. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T16:09+0300
2022-11-25T16:09+0300
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Grev için Black Friday (Kara Cuma) olarak adlandırılan alışverişin en yoğun olduğu indirim günlerini seçen Inditex çalışanları, iş bırakma eylemleri nedeniyle Coruna kentinde gösteri düzenledi.Inditex'e bağlı mağazaların kapalı olduğu Coruna'da çalışanlar, sokaklara inerek maaşlarının artırılmasını, çalışma sözleşmelerinin uzun dönemli olarak revize edilmesini istedi.Sendikalardan verilen bilgilerde, Inditex çalışanlarının yüzde 57'sinin kısa dönemli sözleşmelerle dondurulan maaşlarla çalıştırıldığı belirtildi.Inditex'in Madrid'deki mağazaları da kış dönemi indirimlerinin başlayacağı 7 Ocak'ta greve gitme kararı aldı.Dünyanın en büyük tekstil grubundan biri olan ve bünyesinde Zara, Pull&amp;Bear, Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti, Bershka markalarını bulunduran Inditex, 2022 yılının şubat-temmuz döneminde 1 milyar 794 milyon euro net kar açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221125/sahane-cumayi-amazona-odete-cevirdiler-40-ulkede-amazon-iscileri-grev-ve-protestoda-1063836307.html
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grev, zara, inditex
grev, zara, inditex

İspanyol tekstil şirketi Inditex'in Galisya'daki çalışanları maaş artışı talebiyle greve gitti

16:09 25.11.2022
© AP PhotoInditex
Inditex - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© AP Photo
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İspanyol tekstil şirketi Inditex'in merkezinin bulunduğu Galisya bölgesindeki çalışanları, maaş artışı talebiyle greve gitti.
Grev için Black Friday (Kara Cuma) olarak adlandırılan alışverişin en yoğun olduğu indirim günlerini seçen Inditex çalışanları, iş bırakma eylemleri nedeniyle Coruna kentinde gösteri düzenledi.
Inditex'e bağlı mağazaların kapalı olduğu Coruna'da çalışanlar, sokaklara inerek maaşlarının artırılmasını, çalışma sözleşmelerinin uzun dönemli olarak revize edilmesini istedi.
Sendikalardan verilen bilgilerde, Inditex çalışanlarının yüzde 57'sinin kısa dönemli sözleşmelerle dondurulan maaşlarla çalıştırıldığı belirtildi.
Inditex'in Madrid'deki mağazaları da kış dönemi indirimlerinin başlayacağı 7 Ocak'ta greve gitme kararı aldı.
Dünyanın en büyük tekstil grubundan biri olan ve bünyesinde Zara, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti, Bershka markalarını bulunduran Inditex, 2022 yılının şubat-temmuz döneminde 1 milyar 794 milyon euro net kar açıklamıştı.
Jeff Bezos'un sahibi olduğu Amazon'un çalışanlarının sömürün bedelinin ödetilmesi mesajıyla 'Make Amazon Pay' (Amazon'a Ödet) adını verdikleri iş bırakma ve protesto kampanyasından pankart - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
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