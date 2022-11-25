https://sputniknews.com.tr/20221125/irandan-bm-insan-haklari-konseyine-tepki-1063816149.html
İran'dan BM İnsan Hakları Konseyi'ne tepki
İran'dan BM İnsan Hakları Konseyi'ne tepki
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde, İran'daki insan hakları ihlallerinin incelenmesi için... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T00:17+0300
2022-11-25T00:17+0300
2022-11-25T00:17+0300
dünya
iran
bm
birleşmiş milletler (bm)
hüseyin emir abdullahiyan
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Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, BM İnsan Hakları Konseyi'nde kabul edilen karara ilişkin kişisel Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.Abdullahiyan, mesajında, "Saddam'ın İran halkına karşı kullandığı kimyasal silahların ana tedarikçisi olan Berlin rejimi ve diğer fırsat kovalayanlar, uyguladığı haksız ve insanlık dışı yaptırımlarla yıllardır çok büyük insan hakları ihlalleri gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.İran halkına karşı 'daha fazla insan hakları karşıtı eylemler gerçekleştirmek için insan hakları mekanizmalarının ikiyüzlü bir şekilde suistimal edildiğini' savunan Abdullahiyan, tüm bunların “İranlılarla sahte ‘dayanışma’ adına” yapıldığını söyledi.Abdullahiyan, mesajını şöyle sürdürdü:“Daha da utanç verici olanı, bunu kendi içlerindeki değersiz oyunları için yapıyorlar. Bu ülkeler, güçlü İran'ın insan haklarına bağlı olduğunu, ancak hiçbir ülkenin kendi iç işlerine karışmasına izin vermediğini bilmelidir.”
https://sputniknews.com.tr/20221124/bm-irandaki-insan-haklari-ihlali-iddialarini-arastirmak-uzere-heyet-gorevlendirecek-1063813506.html
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iran, bm, birleşmiş milletler (bm), hüseyin emir abdullahiyan
iran, bm, birleşmiş milletler (bm), hüseyin emir abdullahiyan
İran'dan BM İnsan Hakları Konseyi'ne tepki
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde, İran'daki insan hakları ihlallerinin incelenmesi için araştırma heyeti görevlendirilmesi teklifinin oy çokluğuyla kabul edilmesine tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, BM İnsan Hakları Konseyi'nde kabul edilen karara ilişkin kişisel Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.
Abdullahiyan, mesajında, "Saddam'ın İran halkına karşı kullandığı kimyasal silahların ana tedarikçisi olan Berlin rejimi ve diğer fırsat kovalayanlar, uyguladığı haksız ve insanlık dışı yaptırımlarla yıllardır çok büyük insan hakları ihlalleri gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.
İran halkına karşı 'daha fazla insan hakları karşıtı eylemler gerçekleştirmek için insan hakları mekanizmalarının ikiyüzlü bir şekilde suistimal edildiğini' savunan Abdullahiyan, tüm bunların “İranlılarla sahte ‘dayanışma’ adına” yapıldığını söyledi.
Abdullahiyan, mesajını şöyle sürdürdü:
“Daha da utanç verici olanı, bunu kendi içlerindeki değersiz oyunları için yapıyorlar. Bu ülkeler, güçlü İran'ın insan haklarına bağlı olduğunu, ancak hiçbir ülkenin kendi iç işlerine karışmasına izin vermediğini bilmelidir.”