https://sputniknews.com.tr/20221125/hayvan-katliamlari-bitecek-mi-1063920541.html
Hayvan katliamları bitecek mi?
Hayvan katliamları bitecek mi?
Konya ve Mamak'ta yaşanan hayvan katliamları Türkiye'nin gündeminde. Hayvanlara yönelik şiddet ve barınaklardaki kötü yaşam koşulları tepki çekiyor. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T13:12+0300
2022-11-25T13:12+0300
2022-11-28T14:05+0300
yolcu yolunda gerek
radyo
hayvan
hayvan yasası
hayvan cinayeti
barınak
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Hayvan katliamları bitecek mi?
Hayvan katliamları bitecek mi?
Konya ve Mamak'ta yaşanan hayvan katliamları, Türkiye'de sokak hayvanlarının koşullarını yeniden gündeme getirdi. Hayvanseverler, yetkilileri sorumluluk almaya çağırarak katliamların engellenmesi ve barınaklardaki yaşam koşullarının iyileştirilmesi isteniyor. Enver Aysever, Türkiye'de sokak hayvanlarının yaşam koşullarını dinleyicileriyle birlikte değerlendirdi.
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Enver Aysever
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Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Enver Aysever
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg
radyo, hayvan, hayvan yasası, hayvan cinayeti, barınak, аудио
radyo, hayvan, hayvan yasası, hayvan cinayeti, barınak, аудио
Hayvan katliamları bitecek mi?
13:12 25.11.2022 (güncellendi: 14:05 28.11.2022) Abone ol
Konya ve Mamak'ta yaşanan hayvan katliamları Türkiye'nin gündeminde. Hayvanlara yönelik şiddet ve barınaklardaki kötü yaşam koşulları tepki çekiyor.
Konya ve Mamak'ta yaşanan hayvan katliamları, Türkiye'de sokak hayvanlarının koşullarını yeniden gündeme getirdi.
Hayvanseverler, yetkilileri sorumluluk almaya çağırarak katliamların engellenmesi ve barınaklardaki yaşam koşullarının iyileştirilmesi isteniyor.
Enver Aysever, Türkiye'de sokak hayvanlarının yaşam koşullarını dinleyicileriyle birlikte değerlendirdi.