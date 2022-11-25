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Enver Aysever, kendine has üslubuyla hafta içi her akşam mikrofon başına geçiyor. Memleket mizahı, aykırı sohbetler, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20221125/hayvan-katliamlari-bitecek-mi-1063920541.html
Hayvan katliamları bitecek mi?
Hayvan katliamları bitecek mi?
Konya ve Mamak'ta yaşanan hayvan katliamları Türkiye'nin gündeminde. Hayvanlara yönelik şiddet ve barınaklardaki kötü yaşam koşulları tepki çekiyor. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T13:12+0300
2022-11-28T14:05+0300
yolcu yolunda gerek
radyo
hayvan
hayvan yasası
hayvan cinayeti
barınak
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Hayvan katliamları bitecek mi?
Hayvan katliamları bitecek mi?
Konya ve Mamak'ta yaşanan hayvan katliamları, Türkiye'de sokak hayvanlarının koşullarını yeniden gündeme getirdi. Hayvanseverler, yetkilileri sorumluluk almaya çağırarak katliamların engellenmesi ve barınaklardaki yaşam koşullarının iyileştirilmesi isteniyor. Enver Aysever, Türkiye'de sokak hayvanlarının yaşam koşullarını dinleyicileriyle birlikte değerlendirdi.
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Enver Aysever
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radyo, hayvan, hayvan yasası, hayvan cinayeti, barınak, аудио
radyo, hayvan, hayvan yasası, hayvan cinayeti, barınak, аудио

Hayvan katliamları bitecek mi?

13:12 25.11.2022 (güncellendi: 14:05 28.11.2022)
YOLCU YOLUNDA GEREK
Hayvan katliamları bitecek mi?
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Türk tiyatrocu, gazeteci, televizyon program yapımcısı Enver Aysever. - Sputnik Türkiye
Enver Aysever
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Konya ve Mamak'ta yaşanan hayvan katliamları Türkiye'nin gündeminde. Hayvanlara yönelik şiddet ve barınaklardaki kötü yaşam koşulları tepki çekiyor.
Konya ve Mamak'ta yaşanan hayvan katliamları, Türkiye'de sokak hayvanlarının koşullarını yeniden gündeme getirdi.
Hayvanseverler, yetkilileri sorumluluk almaya çağırarak katliamların engellenmesi ve barınaklardaki yaşam koşullarının iyileştirilmesi isteniyor.
Enver Aysever, Türkiye'de sokak hayvanlarının yaşam koşullarını dinleyicileriyle birlikte değerlendirdi.
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