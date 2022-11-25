Güney Kore'nin başkenti Seul'de sürücüsüz otobüsler kullanılmaya başladı

© AFP 2022 / ANTHONY WALLACEYeni araçlar, normal bir otobüsten farklı olarak oval köşelere ve oyuncak gibi görünmesini sağlayan büyük pencerelere sahip.
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© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
Yeni araçlar, normal bir otobüsten farklı olarak oval köşelere ve oyuncak gibi görünmesini sağlayan büyük pencerelere sahip.
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACEOtomotiv devi Hyundai'ye ait kendi kendine sürüş teknolojisinden sorumlu start-up olan 42dot'ta otonom sürüş başkanı Jeong Seong-gyun, bu tasarımın kasten seçildiğini belirtti. AFP'ye konuşan Seong-gyun, "Gelecek bu" diyerek önemli ölçüde yeni bir tasarıma ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.
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© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
Otomotiv devi Hyundai'ye ait kendi kendine sürüş teknolojisinden sorumlu start-up olan 42dot'ta otonom sürüş başkanı Jeong Seong-gyun, bu tasarımın kasten seçildiğini belirtti. AFP'ye konuşan Seong-gyun, "Gelecek bu" diyerek önemli ölçüde yeni bir tasarıma ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACESeong-gyun, "Otobüs biraz lego gibi görünüyor ve maliyetleri düşürmek ve seri üretimi kolaylaştırmak için kompozit parçalardan yapıldı" ifadelerini kullandı.
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© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
Seong-gyun, "Otobüs biraz lego gibi görünüyor ve maliyetleri düşürmek ve seri üretimi kolaylaştırmak için kompozit parçalardan yapıldı" ifadelerini kullandı.
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACEOtobüsün pahalı sensörler yerine kameralar ve lazerler kullandığını belirten Seong-gyun, hedefiin şimdilik teknolojiyi düşük maliyetli, güvenli ve gelecekte teslimat kamyonları gibi birçok araca kolayca aktarılabilir hale getirmek olduğunu kaydetti.
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© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
Otobüsün pahalı sensörler yerine kameralar ve lazerler kullandığını belirten Seong-gyun, hedefiin şimdilik teknolojiyi düşük maliyetli, güvenli ve gelecekte teslimat kamyonları gibi birçok araca kolayca aktarılabilir hale getirmek olduğunu kaydetti.
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE20 dakikalık yolculuğunun ardından 68 yaşındaki Kim Yi hae-ran, "Geleceğe gitmek için zaman makinesine atlamış gibi hissediyorum. Ani bir hızlanmadan başımı döndürebileceğini düşündüm ama hiçbir şey hissetmedim" diye konuştu. İlerlemeden gurur duyduğunu dile getiren Yi hae-ran, yolculuğun sakin ve güvenli olduğuna dikkat çekti.
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© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
20 dakikalık yolculuğunun ardından 68 yaşındaki Kim Yi hae-ran, "Geleceğe gitmek için zaman makinesine atlamış gibi hissediyorum. Ani bir hızlanmadan başımı döndürebileceğini düşündüm ama hiçbir şey hissetmedim" diye konuştu. İlerlemeden gurur duyduğunu dile getiren Yi hae-ran, yolculuğun sakin ve güvenli olduğuna dikkat çekti.