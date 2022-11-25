Güney Kore'nin başkenti Seul'de sürücüsüz otobüsler kullanılmaya başladı

© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE 20 dakikalık yolculuğunun ardından 68 yaşındaki Kim Yi hae-ran, "Geleceğe gitmek için zaman makinesine atlamış gibi hissediyorum. Ani bir hızlanmadan başımı döndürebileceğini düşündüm ama hiçbir şey hissetmedim" diye konuştu. İlerlemeden gurur duyduğunu dile getiren Yi hae-ran, yolculuğun sakin ve güvenli olduğuna dikkat çekti.