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Güney Kore'nin başkenti Seul'de sürücüsüz otobüsler kullanılmaya başladı
Güney Kore'nin başkenti Seul'de sürücüsüz otobüsler kullanılmaya başladı
Güney Kore'nin başkenti Seul'de ilk sürücüsüz otobüs denemeleri başladı. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
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otobüs, şoför, güney kore, фото
otobüs, şoför, güney kore, фото

Güney Kore'nin başkenti Seul'de sürücüsüz otobüsler kullanılmaya başladı

12:44 25.11.2022
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Güney Kore'nin başkenti Seul'de ilk sürücüsüz otobüs denemeleri başladı.
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACEYeni araçlar, normal bir otobüsten farklı olarak oval köşelere ve oyuncak gibi görünmesini sağlayan büyük pencerelere sahip.
Yeni araçlar, normal bir otobüsten farklı olarak oval köşelere ve oyuncak gibi görünmesini sağlayan büyük pencerelere sahip. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
Yeni araçlar, normal bir otobüsten farklı olarak oval köşelere ve oyuncak gibi görünmesini sağlayan büyük pencerelere sahip.
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACEOtomotiv devi Hyundai'ye ait kendi kendine sürüş teknolojisinden sorumlu start-up olan 42dot'ta otonom sürüş başkanı Jeong Seong-gyun, bu tasarımın kasten seçildiğini belirtti. AFP'ye konuşan Seong-gyun, "Gelecek bu" diyerek önemli ölçüde yeni bir tasarıma ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.
Otomotiv devi Hyundai'ye ait kendi kendine sürüş teknolojisinden sorumlu start-up olan 42dot'ta otonom sürüş başkanı Jeong Seong-gyun, bu tasarımın kasten seçildiğini belirtti. AFP'ye konuşan Seong-gyun, Gelecek bu diyerek önemli ölçüde yeni bir tasarıma ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
Otomotiv devi Hyundai'ye ait kendi kendine sürüş teknolojisinden sorumlu start-up olan 42dot'ta otonom sürüş başkanı Jeong Seong-gyun, bu tasarımın kasten seçildiğini belirtti. AFP'ye konuşan Seong-gyun, "Gelecek bu" diyerek önemli ölçüde yeni bir tasarıma ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi.
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACESeong-gyun, "Otobüs biraz lego gibi görünüyor ve maliyetleri düşürmek ve seri üretimi kolaylaştırmak için kompozit parçalardan yapıldı" ifadelerini kullandı.
Seong-gyun, Otobüs biraz lego gibi görünüyor ve maliyetleri düşürmek ve seri üretimi kolaylaştırmak için kompozit parçalardan yapıldı ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
Seong-gyun, "Otobüs biraz lego gibi görünüyor ve maliyetleri düşürmek ve seri üretimi kolaylaştırmak için kompozit parçalardan yapıldı" ifadelerini kullandı.
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACEOtobüsün pahalı sensörler yerine kameralar ve lazerler kullandığını belirten Seong-gyun, hedefiin şimdilik teknolojiyi düşük maliyetli, güvenli ve gelecekte teslimat kamyonları gibi birçok araca kolayca aktarılabilir hale getirmek olduğunu kaydetti.
Otobüsün pahalı sensörler yerine kameralar ve lazerler kullandığını belirten Seong-gyun, hedefiin şimdilik teknolojiyi düşük maliyetli, güvenli ve gelecekte teslimat kamyonları gibi birçok araca kolayca aktarılabilir hale getirmek olduğunu kaydetti. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
Otobüsün pahalı sensörler yerine kameralar ve lazerler kullandığını belirten Seong-gyun, hedefiin şimdilik teknolojiyi düşük maliyetli, güvenli ve gelecekte teslimat kamyonları gibi birçok araca kolayca aktarılabilir hale getirmek olduğunu kaydetti.
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE20 dakikalık yolculuğunun ardından 68 yaşındaki Kim Yi hae-ran, "Geleceğe gitmek için zaman makinesine atlamış gibi hissediyorum. Ani bir hızlanmadan başımı döndürebileceğini düşündüm ama hiçbir şey hissetmedim" diye konuştu. İlerlemeden gurur duyduğunu dile getiren Yi hae-ran, yolculuğun sakin ve güvenli olduğuna dikkat çekti.
20 dakikalık yolculuğunun ardından 68 yaşındaki Kim Yi hae-ran, Geleceğe gitmek için zaman makinesine atlamış gibi hissediyorum. Ani bir hızlanmadan başımı döndürebileceğini düşündüm ama hiçbir şey hissetmedim diye konuştu. İlerlemeden gurur duyduğunu dile getiren Yi hae-ran, yolculuğun sakin ve güvenli olduğuna dikkat çekti. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
20 dakikalık yolculuğunun ardından 68 yaşındaki Kim Yi hae-ran, "Geleceğe gitmek için zaman makinesine atlamış gibi hissediyorum. Ani bir hızlanmadan başımı döndürebileceğini düşündüm ama hiçbir şey hissetmedim" diye konuştu. İlerlemeden gurur duyduğunu dile getiren Yi hae-ran, yolculuğun sakin ve güvenli olduğuna dikkat çekti.
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