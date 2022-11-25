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Fuat Oktay: Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız iki tarafın ortak iradesi
Fuat Oktay: Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız iki tarafın ortak iradesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız iki tarafın ortak iradesi, müşterek menfaatler, karşılıklı... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
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fuat oktay, mısır, türkiye
fuat oktay, mısır, türkiye

Fuat Oktay: Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız iki tarafın ortak iradesi

20:45 25.11.2022
© AAAzerbaycan Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara’da resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaptı.
Azerbaycan Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla Ankara’da resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız iki tarafın ortak iradesi, müşterek menfaatler, karşılıklı saygı çerçevesinde sürmektedir" açıklamasında bulundu.
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