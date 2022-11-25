https://sputniknews.com.tr/20221125/fuat-oktay-misirla-iliskilerin-normallesmesine-yonelik-temaslarimiz-iki-tarafin-ortak-iradesi-1063844316.html
Fuat Oktay: Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız iki tarafın ortak iradesi
Fuat Oktay: Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız iki tarafın ortak iradesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız iki tarafın ortak iradesi, müşterek menfaatler, karşılıklı... 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T20:45+0300
2022-11-25T20:45+0300
2022-11-25T20:45+0300
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fuat oktay, mısır, türkiye
fuat oktay, mısır, türkiye
Fuat Oktay: Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız iki tarafın ortak iradesi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız iki tarafın ortak iradesi, müşterek menfaatler, karşılıklı saygı çerçevesinde sürmektedir" açıklamasında bulundu.