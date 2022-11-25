https://sputniknews.com.tr/20221125/fransada-kurtaj-hakkini-anayasal-guvenceye-alan-yasa-tasarisi-mecliste-kabul-edildi-1063817207.html

Fransa'da kürtaj hakkını anayasal güvenceye alan yasa tasarısı Meclis'te kabul edildi

Fransa'da kürtaj hakkını anayasal güvenceye alan yasa tasarısı Meclis'te kabul edildi

Fransa'da Ulusal Meclis, kürtaj hakkının anayasayla güvence altına alınmasına yönelik hazırlanan yasa tasarısını kabul etti. 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T01:14+0300

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dünya

kürtaj

fransa

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Fransa’da kürtaj hakkıyla ilgili düzenleme Ulusal Meclis’ten geçti.Aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Meclise sunduğu kürtaj hakkının anayasaya eklenmesini içeren yasa tasarısı, üzerinde yapılan bazı değişikliklerin ardından, 18 "çekimser", 32 "hayır" oyuna karşı 337 "evet" oyuyla kabul edildi.İktidar partisi Rönesans milletvekillerinin de destek verdiği yasa tasarısıyla "hamileliğin gönüllü şekilde sonlandırılmasının" anayasayla güvence altına alınması hedefleniyor.Yasa tasarısının Fransız Anayasası'nın ilgili maddesine eklenebilmesi için Parlamentonun diğer kanadı Senato tarafından kabul edilmesi ve referandumla halk oylamasına sunulması gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20220914/macaristanda-kurtaja-erisim-zorlastiriliyor-kadina-ceninin-kalp-atislarini-dinleme-mecburiyeti--1061168717.html

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