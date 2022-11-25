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https://sputniknews.com.tr/20221125/fransada-kurtaj-hakkini-anayasal-guvenceye-alan-yasa-tasarisi-mecliste-kabul-edildi-1063817207.html
Fransa'da kürtaj hakkını anayasal güvenceye alan yasa tasarısı Meclis'te kabul edildi
Fransa'da kürtaj hakkını anayasal güvenceye alan yasa tasarısı Meclis'te kabul edildi
Fransa'da Ulusal Meclis, kürtaj hakkının anayasayla güvence altına alınmasına yönelik hazırlanan yasa tasarısını kabul etti. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
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kürtaj
fransa
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Fransa’da kürtaj hakkıyla ilgili düzenleme Ulusal Meclis’ten geçti.Aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Meclise sunduğu kürtaj hakkının anayasaya eklenmesini içeren yasa tasarısı, üzerinde yapılan bazı değişikliklerin ardından, 18 "çekimser", 32 "hayır" oyuna karşı 337 "evet" oyuyla kabul edildi.İktidar partisi Rönesans milletvekillerinin de destek verdiği yasa tasarısıyla "hamileliğin gönüllü şekilde sonlandırılmasının" anayasayla güvence altına alınması hedefleniyor.Yasa tasarısının Fransız Anayasası'nın ilgili maddesine eklenebilmesi için Parlamentonun diğer kanadı Senato tarafından kabul edilmesi ve referandumla halk oylamasına sunulması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20220914/macaristanda-kurtaja-erisim-zorlastiriliyor-kadina-ceninin-kalp-atislarini-dinleme-mecburiyeti--1061168717.html
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kürtaj, fransa
kürtaj, fransa

Fransa'da kürtaj hakkını anayasal güvenceye alan yasa tasarısı Meclis'te kabul edildi

01:14 25.11.2022 (güncellendi: 01:16 25.11.2022)
© AAFransa meclis
Fransa meclis - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© AA
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Fransa'da Ulusal Meclis, kürtaj hakkının anayasayla güvence altına alınmasına yönelik hazırlanan yasa tasarısını kabul etti.
Fransa’da kürtaj hakkıyla ilgili düzenleme Ulusal Meclis’ten geçti.
Aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Meclise sunduğu kürtaj hakkının anayasaya eklenmesini içeren yasa tasarısı, üzerinde yapılan bazı değişikliklerin ardından, 18 "çekimser", 32 "hayır" oyuna karşı 337 "evet" oyuyla kabul edildi.
İktidar partisi Rönesans milletvekillerinin de destek verdiği yasa tasarısıyla "hamileliğin gönüllü şekilde sonlandırılmasının" anayasayla güvence altına alınması hedefleniyor.
Yasa tasarısının Fransız Anayasası'nın ilgili maddesine eklenebilmesi için Parlamentonun diğer kanadı Senato tarafından kabul edilmesi ve referandumla halk oylamasına sunulması gerekiyor.
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